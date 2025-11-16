شبل إماراتي «يستأسد» في عالمية أبوظبي للجوجيتسو

ضمن فعاليات النسخة السابعة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي تقام برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بمشاركة 10000 لاعب ولاعبة من أكثر من 130 دولة.

كشفت مواجهات فئة البراعم من مختلف الأندية والأكاديميات حول العالم عن قوة المواهب الإماراتية وتميزها، وأنها تمثل مشروع نخبة الأبطال ومستقبل المنتخبات الوطنية في المحافل العالمية والدولية، بفضل الروح القتالية، التي تميزت بها براعم الإمارات.

ولفت الشبل «الأسد» حمدان أسد علي، ضمن فئة وزن تحت 18 الأنظار، وحقق المركز الأول والميدالية الذهبية في مواجهة أبطال أكثر خبرة وسناً منه، لكنه نجح في التعامل معهم، وتشريف دولة الإمارات، ضمن فئة تعد مستقبل جوجيتسو الإمارات.

ووصفت البطلة سلوى آل علي، لاعبة منتخب الإمارات للجوجيستو، وأم اللاعب البطل حمدان بأن نجاح الشبل البطل في التميز بمثل هذه البطولات العالمية هو نتاج الاهتمام الكبير، الذي توليه القيادة الرشيدة واتحاد الإمارات للجوجيتسو باللعبة، حيث باتت أبوظبي عاصمة الجوجيستو العالمية.

وثمنت تصريحات فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، التي قال فيها: «الأطفال الذين شاهدناهم على البساط يرسمون ملامح المستقبل، وصورتهم تعبر عن رسالة الاتحاد في تمكين الأجيال الجديدة عبر الرياضة. عندما نرى طفلاً في الرابعة من عمره يتقدم بثقة ندرك أننا نزرع في نفوسهم قيماً سترافقهم مدى الحياة، مثل الاحترام والانضباط والصبر والتحمل والتركيز والعمل بروح الفريق».

وأضاف أن هذه المرحلة المبكرة تمثل نقطة انطلاق نحو بناء جيل واعٍ يدرك أهمية التوازن بين العقل والجسد، ويملك الأدوات التي تؤهله للتعامل مع التحديات بثبات وإيجابية، موضحاً أن الجوجيتسو تفتح أمام الأطفال آفاقاً واسعة للتعلم والنمو، وتمنحهم بيئة آمنة يكتسبون فيها مهارات الحياة، إلى جانب مهارات المنافسة، مؤكدة أن مثل هذه الأحاديث النابعة من قيادات الجوجيستو في الدولة تجعل الجميع يطمئن على مستقبل اللعبة، وعلى ريادة الدولة فيها، وأنها ستظل العاصمة العالمية ومنبع المواهب والأبطال.