أبوظبي إكستريم تعلن تفاصيل نسختها السابعة في البرازيل

عقدت اللجنة المنظمة لبطولة "أبوظبي إكستريم"، مؤتمرا صحفيا أمس، في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، للإعلان عن تفاصيل النسخة السابعة من البطولة، التي تُقام لأول مرة في هذه المدينة، وللمرة الثانية في البرازيل، بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخ السابقة في أبوظبي وباريس وبارلنيارو كامبوريو البرازيلية، امتدادا لإستراتيجيتها لتعزيز حضورها العالمي في أهم وأبرز المدن العالمية.

وحظي المؤتمر بحضور إعلامي عالمي وجماهيري واسع، في ظل مشاركة نخبة من نجوم النزالات الرئيسية، من بينهم رودولفو فييرا، وديريك برونسون، وباولو مياو، وجونيور ريغيتي، وجيسياس كافالكانتي، وبيتير فرانك، إلى جانب طارق البرحي ،المدير العام لشركة "IVSM"، الذي استعرض في كلمته رؤية البطولة وأهدافها.

وقال البحري، إن بطولة أبوظبي إكستريم تعد حدثًا عالميًا بارزا في رياضة الجوجيتسو والجرابلينج، حيث استقطبت النسخ السابقة اهتمامًا عالميًا واسعًا، وعززت من تطلعات الرياضيين والجماهير، وإن تنظيم النسخة السابعة في مدينة ريو دي جانيرو، يعكس التزاما بتوسيع نطاق البطولة، وإبراز مكانتها الرائدة في دعم وتطوير الرياضة، معربا عن ثقته في أن هذه النسخة ستكون استثنائية، سواء من حيث المستوى الفني أو التنظيمي، لتواصل البطولة مسيرتها المميزة على الساحة الدولية.

من جانبه أشاد البطل البرازيلي رودولفو فييرا، الذي يخوض النزال الرئيسي أمام الأمريكي ديريك برونسون، بالجهود التي تبذلها أبوظبي لدعم رياضة الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة استثنائية، فهي توفر فرصًا مذهلة للرياضيين وتدعم مشاريع مهمة للأفراد والمجتمعات، معربا عن سعادته بالمشاركة في هذه البطولة وعن تطلعه لتقديم أداء يليق بحجم الحدث.

وقال ديريك برونسون، إنه يتطلع لتقديم أداء قوي في البطولة وإنه سيبذل كل جهده لإسعاد الجماهير.وفي نزال آخر مرتقب، عبّر باولو مياو، بطل العالم مرتين في أبوظبي، عن سعادته بالمشاركة وقال إن المنافسة في بطولة بهذا الحجم فرصة استثنائية، مشيدا بالتنظيم، ومؤكدا أن أبوظبي دائمًا تقدم بطولات ذات مستوى عال.بدوره، أعرب جونيور ريغيتي، منافس مياو، عن شكره للجنة المنظمة على الثقة التي منحتها له، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده لتقديم أداء قوي يليق بالحدث.

وتنطلق النسخة السابعة من بطولة "أبوظبي إكستريم" غدا الأحد، في مركز "ريو سنترو" بمدينة ريو دي جانيرو، بمشاركة نخبة من الرياضيين العالميين الذين سيتنافسون في نزالات حماسية، وتبدأ المنافسات عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت ريو دي جانيرو، مع بث مباشر حصري عبر منصة TX7.com.