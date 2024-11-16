تألق لافت لأبطال الإمارات في «أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو»

شهد اليوم العاشر من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في نسختها الـ (16)، التي تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، نهائيات الحزامين البنفسجي والبني، والتصفيات التأهيلية لنهائي الحزام الأسود، التي تخللتها نزالات قوية ومنافسات حامية بين الأبطال لاعتلاء منصة التتويج، وسط أجواء مميزة من الحماس والتشويق والحضور الجماهيري الكبير.

حضر المنافسات محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وجمال ناصر الصويدر المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإخباري بوكالة أنباء الإمارات، ويوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وراشد حميد القبيسي الرئيس التنفيذي لشبكة أبوظبي للإعلام، وفهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، وعلياء مفتاح نائب الرئيس لإدارة المخاطر البيئة والبشرية والحوكمة في بنك أبوظبي الأول، وعدد من مسؤولي الأندية والأكاديميات العالمية المشاركة.

وعلى صعيد نتائج منافسات فئة المحترفين للحزامين البنفسجي والبني، تمكنت أكاديمية «كوماندو جروب» الإماراتية من تحقيق المركز الأول. ونجح اللاعبون الإماراتيون في تحقيق 6 ميداليات في منافسات المحترفين (الحزامين البنفسجي والبني)، بواقع ذهبيتين وفضية و3 برونزيات.

وأصبحت أسماء الحوسني لاعبة نادي بني ياس، أول إماراتية تتأهل إلى نهائي فئة المحترفين في الحزام البني والأسود للسيدات، بعد فوزها في نصف النهائي على اللاعبة الفرنسية إينا غروسيت من نادي «سكول أوف تشامبس»، ضمن وزن 55 كغم.

وأعربت الحوسني عن سعادتها بهذا الإنجاز، قائلة: «أنا فخورة جداً بأن أكون أول إماراتية تصل إلى نهائي الحزام البني والأسود للسيدات في هذه البطولة العالمية. هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق، لولا دعم قيادتنا الرشيدة، واتحاد الإمارات للجوجيتسو، وأتطلع بكل حماس إلى النزال النهائي، لتحقيق الذهبية، ورفع علم الإمارات عالياً». وفي وزن 62 كغم، نجح خالد الشحي لاعب نادي العين، في التفوق على الإكوادوري إنريكي غيريرو من أكاديمية «تيم بريدادور إنترناشيونال»، ليحجز مكانه في النهائي.

وأشاد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب، بالمكانة العالمية المتقدمة التي حققتها دولة الإمارات في رياضة الجوجيتسو، مشيراً إلى أن بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، تجسّد نجاح هذه الرياضة محلياً ودولياً. وجاءت تصريحات معاليه على هامش حضوره منافسات النسخة السادسة عشرة من البطولة.

وقال معالي الدكتور سلطان النيادي: «بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، شهادة نجاح وتميّز لرياضة الجوجيتسو في الإمارات، في ظل هذه المشاركة الكبيرة، التي تعكس ثقة العالم بإمكانات الدولة والعاصمة أبوظبي. وقد أصبحت رياضة الجوجيتسو اليوم، واحدة من أهم وأنجح رياضات الدولة، بفضل دعم القيادة الرشيدة، وجهود اتحاد اللعبة للوصول بها إلى العالمية، وتحقيق الريادة».

وأضاف: «أتشرف بأنني كنت وما زلت من ممارسي هذه الرياضة، التي أتمنى أن نشهد فيها مزيداً من النجاحات باسم دولة الإمارات».

وأشاد معاليه بالرياضة، كجزء من نمط الحياة الذي ينبغي على الأفراد الحفاظ عليه، لما توفره من فوائد اجتماعية وصحية لا تحصى، إلى جانب تعزيز الحضور البدني والنفسي والذهني. وقال: «الرياضة، وخصوصاً الجوجيتسو، تعلمنا الصبر والانضباط، وتدرب العقل جنباً إلى جنب مع الجسد. كما أنها تنمّي حس المسؤولية لدى اللاعبين، إذ تتطلب التدريب المستمر، وبأبسط الإمكانات، حيث لا يحتاج اللاعب سوى بساط وبدلة، ليتمكن من المشاركة، وتحقيق النمو في هذه اللعبة».

وتأتي تصريحات معالي الدكتور النيادي، في وقت تعزز فيه الإمارات ريادتها في رياضة الجوجيتسو، عبر تنظيم كبرى البطولات، واستقطاب آلاف اللاعبين والمشجعين من مختلف دول العالم، بما يعزز مكانتها كموطن لهذه الرياضة، ويسهم في إلهام الأجيال القادمة لتحقيق التميز، وتبنّي القيم النبيلة التي تعززها رياضة الجوجيتسو.