أشبال الجوجيتسو يحصد 9 ميداليات ويرفع رصيد الإمارات إلى 50 ميدالية في مونديال تايلاند



نجح منتخبنا الوطني للجوجيتسو لفئة الأشبال «تحت 14 عاماً»، برعاية شركة مبادلة للاستثمار، في تحقيق 9 ميداليات ملونة ضمن منافسات بطولة كأس العالم للجوجيتسو للأشبال التي اختتمت اليوم في العاصمة التايلاندية بانكوك، بمشاركة نخبة من أبرز المواهب العالمية. وأحرز المنتخب الوطني ذهبيتين وفضية واحدة و6 ميداليات برونزية، في أداء يعكس المستوى المتقدم للاعبين، ويجسد نجاح برامج الاتحاد في بناء قاعدة سنية صلبة تمثل مستقبل رياضة الجوجيتسو في الدولة.



وتوج كل من عمر منصور البلوشي «وزن 32 كجم»، والغيث البادي «وزن 52 كجم» بالميداليتين الذهبيتين، بينما نال سعيد المحيربي الميدالية الفضية في وزن 62 كجم. أما الميداليات البرونزية فكانت من نصيب كل من شيخان سيف «32 كجم»، وخليفة اليماحي «48 كجم»، وعلي موفق النجار «52 كجم»، وأحمد سهيل العامري «56 كجم»، وحمدان خالد محمد «62 كجم»، وسيف جمعة يعقوب «69 كجم».



وقال مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو: أداء المنتخب الوطني للأشبال في كأس العالم للجوجيتسو بتايلاند يعكس نجاح المنظومة الوطنية في إعداد جيل جديد من الأبطال، وهو تأكيد على فعالية البرامج الفنية التي ينفذها الاتحاد بالتعاون مع الأندية والمدارس والأكاديميات. لقد أظهر اللاعبون روحاً عالية وانضباطاً فنياً واضحاً، وهو ما يعزز ثقتنا في مستقبل اللعبة على مستوى الدولة.

وأضاف: هذا الإنجاز يمثل امتداداً لمسيرة النجاحات التي تحققها منتخباتنا في مختلف الفئات، من الناشئين إلى الكبار، وهو ثمرة الدعم الكبير الذي تحظى به رياضة الجوجيتسو من قيادتنا الرشيدة. نحن فخورون بأبنائنا الذين قدموا أداءً مشرفاً ورفعوا علم الإمارات عالياً في هذا المحفل العالمي.



بهذا الإنجاز، ترتفع الحصيلة الإجمالية لمنتخباتنا الوطنية في بطولة العالم لعام 2025 إلى 50 ميدالية ملونة، جاءت نتيجة تألق جميع الفئات العمرية؛ حيث حقق منتخب الأشبال تحت 14 عاماً 9 ميداليات بواقع ذهبيتين وفضية واحدة و6 برونزيات، فيما أحرزت منتخبات الناشئين تحت 16 سنة، والشباب تحت 18 وتحت 21 عاماً 31 ميدالية ملونة تضمنت 9 ذهبيات و9 فضيات و13 برونزية. بينما واصل منتخب الكبار تألقه العالمي بتحقيق 10 ميداليات بواقع 6 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين، محافظاً على المركز الأول عالمياً في منافسات الجوجيتسو للعام السادس على التوالي، ليؤكد بذلك ريادة الإمارات على الساحة الدولية، ويؤكد هذا الإنجاز في جميع الفئات العمرية نجاح استراتيجية اتحاد الإمارات للجوجيتسو في بناء منظومة متكاملة لتطوير المواهب وصناعة الأبطال، وترسيخ مكانة الدولة الرائدة على الخريطة العالمية للعبة.