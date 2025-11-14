وزير الرياضة: إنجازات الجوجيتسو في بطولة العالم تجسيد لمكانة الإمارات الرائدة في هذه اللعبة



أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أن الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني للجوجيتسو في بطولة العالم التي استضافتها تايلاند يعد تتويجاً لمسيرة نجاح متواصلة، وتجسيداً لمكانة دولة الإمارات الرائدة في هذه الرياضة التي أصبحت عنواناً للتألق العالمي.

وقال إن فوز المنتخب بالمركز الأول في فئة الكبار بعد حصده 10 ميداليات ملوّنة، منها 6 ذهبيات، يؤكد جاهزية لاعبينا وقدرتهم على منافسة نخبة أبطال العالم، ويعكس في الوقت ذاته حجم الدعم الكبير والرعاية المتواصلة التي يحظى بها القطاع الرياضي من قيادتنا الرشيدة، التي آمنت بقدرة شباب الوطن على بلوغ أعلى مراتب التميز ورفع اسم الإمارات في كل المحافل.



وأضاف: لا يقتصر هذا النجاح على فئة الكبار فحسب، بل يمتد إلى ما حققته منتخباتنا في فئات تحت 14 و16 و18 و21 عاماً من إنجازات مشرّفة، وهو ما يعكس قوة منظومة العمل في الاتحاد، ونجاح الشراكة المثمرة مع الأندية والمدارس والأسر في إعداد جيل من الأبطال القادرين على حمل راية الوطن بثبات وعزيمة في مختلف البطولات العالمية.



وقال معاليه إن هذا التفوق المتواصل يجسد روح العزيمة والانضباط والإصرار التي تميّز الرياضي الإماراتي، ويعبّر عن رؤية دولتنا في الاستثمار في الإنسان بوصفه الركيزة الأولى للتميز والتقدم المستدام. نحن أمام إنجاز وطني نفخر به جميعاً، يعزز حضور الدولة على خارطة الرياضة العالمية، ويؤكد أن طموحاتنا لا سقف لها ما دامت الإرادة الإماراتية قادرة على تحويل الحلم إلى واقع.

وأضاف: «أتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني للجوجيتسو، الذي يخوض منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي قريباً، وثقتنا بلا حدود في مواصلة مسيرة الإنجازات وحصد المزيد من الميداليات الملوّنة، ورفع علم الإمارات عالياً على منصة التتويج».