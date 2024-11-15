سلطان النيادي: أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو تعكس ريادة الإمارات على خارطة الرياضة الدولية

أشاد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، بالمكانة العالمية المتقدمة التي حققتها دولة الإمارات في رياضة الجوجيتسو، مشيرا إلى أن بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو تجسّد نجاح هذه الرياضة محليا ودوليا.

جاءت تصريحات معاليه على هامش حضوره منافسات النسخة السادسة عشرة من البطولة التي تحتضنها أبوظبي في الفترة من 6 إلى 16 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 9 آلاف لاعب ولاعبة من 137 دولة.

وقال النيادي إن بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو شهادة نجاح وتميز لرياضة الجوجيتسو في الإمارات في ظل هذه المشاركة الكبيرة التي تعكس ثقة العالم بإمكانيات الدولة والعاصمة أبوظبي.

وأوضح معاليه أن رياضة الجوجيتسو تعد اليوم، واحدة من أهم وأنجح رياضات الدولة بفضل دعم القيادة الرشيدة، وجهود اتحاد اللعبة للوصول بها الى العالمية وتحقيق الريادة.

وأضاف :"أتشرف بأنني كنت وما زلت من ممارسي هذه الرياضة، التي أتمنى أن نشهد فيها مزيدا من النجاحات باسم دولة الإمارات".وأكد معاليه أن الرياضة يجب أن تكون جزءا من نمط الحياة الذي ينبغي على الأفراد الحفاظ عليه، لما توفره من فوائد اجتماعية وصحية إلى جانب تعزيز الحضور البدني والنفسي والذهني.

وقال إن الرياضة وخصوصا الجوجيتسو، تعلمنا الصبر والانضباط وتنمّي حس المسؤولية لدى اللاعبين، إذ تتطلب التدريب المستمر، وبأبسط الإمكانيات فلا يحتاج اللاعب سوى بساط وبدلة ليتمكن من المشاركة وتحقيق النمو في هذه اللعبة.