أسماء الحوسني تصنع التاريخ كأول إماراتية تتأهل لنهائي الحزام الأسود لفئة لمحترفين في بطولة أبوظبي العالمية للجوجيتسو

حقّق أبناء وبنات الإمارات إنجازًا جديدًا في رياضة الجوجيتسو، مع تأهل الثلاثي الإماراتي زايد الكثيري وخالد الشحي وأسماء الحوسني إلى نهائيات الحزام الأسود للمحترفين في النسخة الـ 16 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

وأصبحت أسماء الحوسني لاعبة نادي بني ياس أول إماراتية تتأهل إلى نهائي فئة المحترفين في الحزام البني والأسود للسيدات، بعد فوزها في نصف النهائي على اللاعبة الفرنسية إينا غروسيت من نادي "سكول أوف تشامبس" ضمن وزن 55 كجم.

وأعربت الحوسني عن سعادتها بهذا الإنجاز قائلة: "أنا فخورة جدًا بأن أكون أول إماراتية تصل إلى نهائي الحزام البني والأسود للسيدات في هذه البطولة العالمية. هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا دعم قيادتنا الرشيدة واتحاد الإمارات للجوجيتسو، وأتطلّع بكل حماس إلى النزال النهائي لتحقيق الذهبية ورفع علم الإمارات عاليًا."

وفي وزن 62 كجم، نجح خالد الشحي لاعب نادي العين في التفوق على الإكوادوري إنريكي غيريرو من أكاديمية "تيم بريدادور إنترناشيونال"، ليحجز مكانه في النهائي. وقال الشحي: "الوصول إلى النهائي للعام الثاني على التوالي يمثل خطوة كبيرة في مسيرتي الرياضية، وأتطلع لتقديم أفضل أداء وتحقيق الميدالية الذهبية. أشعر بمسؤولية كبيرة تجاه تشريف وطني، وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق هذا الهدف."

وأضاف الشحي: "بعد حصولي على الميدالية الفضية في نسخة العام الماضي، عملت بجد خلال العام على تحسين مهاراتي وتطوير استراتيجيتي والاستفادة من تلك التجربة. وهدفي غداً التتويج بالذهب".

أما زايد الكثيري، لاعب أكاديمية شرطة أبوظبي فقد تألق في نصف النهائي لوزن 56 كجم، بفوزه على الأرميني رافاييل كوستانيان من أكاديمية "ليجاسي جوجيتسو أرمينيا". وعبّر الكثيري عن تطلعاته للنزال النهائي غداً وقال: "سعيد بأدائي اليوم، وأتطلع للفوز في نزال الغد واستعادة اللقب، أشعر بثقة كبيرة وأنني قادر دوماً على تحفيز نفسي لإحراز التقدم المستمر ولأكون الأفضل في العالم، ورغم أنني تعرضت لإصابات عديدة منعتني من التدريب لفترة ولم أشارك في الكثير من البطولات خلال الموسم، إلا أنني مستعد لاستعراض مهاراتي في النزال النهائي".