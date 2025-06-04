عائشة الشامسي.. من الوثب الطويل إلى ذهب الجوجيتسو

لم تتوقع عائشة الشامسي، وهي تخطو أولى خطواتها الرياضية في الوثب الطويل، أن تحملها الأيام لاحقاً إلى عالم الجوجيتسو، لتعتلي منصات التتويج في المحافل القارية والعالمية.. ما بدأته كتجربة بسيطة داخل المدرسة، تحوّل إلى شغف متجذر، ومسيرة حافلة بالإنجازات، جعلتها واحدة من أبرز لاعبات الجوجيتسو الإماراتيات في الوقت الراهن.

وروت عائشة في تصريحات خاصة لـ«البيان» تفاصيل التحول الذي طرأ على مسارها الرياضي، قائلة: «كنت أمارس ألعاب القوى في بداياتي، وتحديداً الوثب الطويل، لكن في سن الحادية عشرة، بدأت أتعرف على رياضة الجوجيتسو من خلال المدرسة، جذبتني كثيراً لأنها تعتمد على الذكاء والتكتيك، وليس فقط القوة البدنية، وأحببت شعور التحدي في كل حصة تدريب، وشعرت بأنها تعبر عن شخصيتي، فقررت أن أستمر فيها بكل جدية».

وأضافت: «من أول حصة تدريبية، شعرت أنني وجدت مكاني وكانت التجربة جديدة وصعبة، لكنها ممتعة.. علّمتني رياضة الجوجيتسو الصبر والانضباط، وأسهمت في بناء شخصيتي قبل أن تقودني إلى تحقيق البطولات، ومنذ أول بطولة شاركت فيها، حتى وإن لم أفز بها، أيقنت أن هذا هو الطريق الذي أرغب في الاستمرار فيه».

واستطاعت عائشة الشامسي أن تحول شغفها إلى إنجازات ملموسة، حيث توجت بذهبية بطولة العالم في كازاخستان عام 2023 في وزن 45 كجم، قبل أن تضيف ذهبية جديدة إلى رصيدها في بطولة باريس الكبرى عام 2025.. وعن الفارق بين الإنجازين، قالت: «ذهبية كازاخستان كانت نقطة تحوّل في مسيرتي، أثبتت لي أنني أسير في الاتجاه الصحيح، أما ذهبية باريس، فهي ثمرة جهد طويل ونضج في الأسلوب.. الأولى كانت إنجازاً شخصياً، والثانية كانت رسالة بأن رياضة الجوجيتسو بالنسبة للنساء في الإمارات تسير نحو العالمية بخطى واضحة».

وتوقفت عائشة عند بعض المحطات الفارقة في مشوارها، مشيرة إلى أن هناك ثلاث لحظات شكّلت وعيها الرياضي، وهي التحول من ألعاب القوى إلى الجوجيتسو، التتويج بأول بطولة محلية، ثم نيل ذهبية كازاخستان.. قائلة: «كل مرحلة من هذه المحطات علمتني شيئاً مختلفاً؛ من الشجاعة في اتخاذ القرار، إلى الالتزام والانضباط، وصولاً إلى التواضع الذي يرافق كل إنجاز».

ولفتت عائشة إلى أن مشاركتها في بطولة آسيا التي أقيمت في عمّان كانت تجربة استثنائية تركت أثراً كبيراً في نفسها، وأوضحت: «كانت البطولة تحدياً على جميع المستويات، ذهنياً وجسدياً.. المنافسة كانت قوية، لكن بفضل الله، ثم دعم الفريق والعائلة، استطعت أن أحقق الذهب، اللحظة التي رُفع فيها علم الإمارات على منصة التتويج ستبقى محفورة في ذاكرتي إلى الأبد».

ورغم صعوبة التوفيق بين الدراسة والتدريب، تُصرّ عائشة على تنظيم وقتها بدقة، قائلة: «أرتب جدولي بعناية، وأحاول استغلال كل دقيقة.. هناك تحديات بالتأكيد، لكن حين يكون لديك هدف واضح، يصبح كل شيء ممكناً، والدتي هي أكبر داعم لي، وجودها الدائم في كل خطوة يصنع الفارق».

وأكدت عائشة أنها تسعى إلى مواصلة الإنجازات، وترسيخ حضورها في أكبر البطولات العالمية، ورفع علم الإمارات في مزيد من المحافل الدولية.. ووجهت رسالة إلى الفتيات الإماراتيات، قائلة: «أنصح كل فتاة لديها شغف بالرياضة أن تخوض التجربة، فالجوجيتسو تجربة تسهم في بناء الشخصية وتعليم الانضباط والثقة وتحمل المسؤولية، تماماً كما تفعل مدارس الحياة الحقيقية، إذا كان لديك حلم، فثقي أن الطريق سيفتح أمامك بإذن الله».