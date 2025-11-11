بطلات الجوجيتسو يرفعن رصيد الإمارات إلى 10 ميداليات في مونديال الشباب بتايلاند



نجح منتخبنا الوطني للجوجيتسو للشابات تحت 18 عاماً، برعاية شركة «مبادلة للاستثمار»، في تحقيق إنجاز مميز ضمن منافسات بطولة العالم للشباب للجوجيتسو التي تستضيفها العاصمة التايلاندية بانكوك، خلال الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر الجاري، حيث قدمت بنات الإمارات أداء مميزاً في نزالات اليوم، ونجحن في إضافة 4 ميداليات ملونة بواقع ذهبية وفضية وبرونزيتين. ونجحت عائشة الجنيبي في إحراز الميدالية الذهبية ضمن منافسات وزن «63 كجم»، فيما نالت فاطمة الغافري الفضية في وزن «40 كجم»، وتوجت هيرة الظاهري بالميدالية البرونزية في الوزن ذاته، وحققت فاطمة الكثيري الميدالية البرونزية في وزن «44 كجم»، وسط منافسة قوية شهدتها النزالات.

وأشاد مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، بالأداء اللافت للمنتخب الوطني، مؤكداً أن النتائج المميزة التي تحققها بنات الإمارات ما هي إلا ثمرة الدعم اللامحدود الذي تحظى به المرأة في الدولة من القيادة الرشيدة، والرؤية المتكاملة للاتحاد في تمكين الفتيات وصناعة أجيال قادرة على المنافسة في أكبر المحافل العالمية.



وأوضح المنهالي أن ما قدمته لاعبات المنتخب يعكس التطور النوعي الذي تشهده رياضة الجوجيتسو النسائية في الدولة، قائلاً: هذه النتائج المشرفة تعكس نضوج تجربة اللاعبات في الساحات الدولية، حيث أظهرن ثقة عالية، ووعياً تكتيكياً يجسد عمق برامج الإعداد التي ينفذها الاتحاد لتطوير القدرات البدنية والذهنية في آن واحد، لا شك بأن دعم القيادة الرشيدة والرؤية الطموحة للاتحاد يرسخان دور بنت الإمارات بصفتها محوراً أساسياً في مشروع صناعة الأبطال في الدولة، وهن اليوم يبرهن أن استثمارنا في المواهب النسائية يسير في الاتجاه الصحيح.

وأضاف: ما نشهده اليوم هو تتويج لسنوات من العمل المتواصل والاستثمار في برامج التدريب والتطوير منذ المراحل السنية المبكرة. إن ما تقدمه لاعباتنا في بانكوك يعكس التزامهن وتميزهن ويؤكد المكانة المتقدمة التي بلغتها رياضة المرأة الإماراتية على المستويين الإقليمي والعالمي.



من جانبها عبّرت اللاعبة عائشة الجنيبي، المتوجة بذهبية وزن «63 كجم»، عن سعادتها وفخرها بهذا الإنجاز، قائلة: اللحظة التي أرفع فيها علم الإمارات على منصة التتويج هي لحظة فخر لا توصف. دعم عائلتي مصدر إلهام كبير لي، فيما لعب برنامج الجوجيتسو المدرسي دوراً مهماً في بناء شخصيتي الرياضية وتعزيز ثقتي بنفسي داخل البساط وخارجه.

وتتواصل غداً الأربعاء منافسات البطولة بمشاركة لاعبي فئة الشباب تحت 21 عاماً، الذين يستعدون لتقديم عروض قوية تواكب إنجازات زملائهم في الفئات السابقة، وسط طموح كبير بمواصلة رفع علم الإمارات واعتلاء منصات التتويج.