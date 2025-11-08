7 ميداليات لجوجيتسو الإمارات في بطولة العالم للناشئين بتايلاند



استهل منتخبنا الوطني للجوجيتسو برعاية شركة «مبادلة للاستثمار» مشاركته في بطولة العالم للناشئين للجوجيتسو التي تستضيفها العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 8 إلى 14 نوفمبر الجاري، بتحقيق 7 ميداليات ملوّنة في منافسات فئة البنين تحت 16 عاماً، بواقع ذهبيتين وفضيتين و3 برونزيات. وأحرز علي النجار ذهبية وزن 52 كجم، وهزاع الكعبي ذهبية وزن 56 كجم، فيما نال راكان اليماحي فضية وزن 44 كجم، وغانم آل علي فضية وزن 52 كجم. كما توّج محمد جمعة الدرمكي ببرونزية وزن 40 كجم، وخلفان القبيسي ببرونزية وزن 56 كجم، وفهد سعود الظاهري ببرونزية وزن 62 كجم، ليؤكد لاعبو المنتخب من خلال هذه النتائج المشرّفة حضورهم القوي منذ اليوم الأول للبطولة.



وتُعتبر بطولة العالم للناشئين للجوجيتسو من أهم البطولات المدرجة على خريطة الفعاليات التي ينظمها الاتحاد الدولي للعبة، حيث تُتيح الفرصة للمنتخبات من مختلف القارات للتنافس في ثلاث فئات عمرية رئيسية هي تحت 16، وتحت 18، وتحت 21 عاماً.

وأشاد مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، بالأداء المميز والروح العالية التي أظهرها اللاعبون في اليوم الأول من البطولة، مؤكداً أن هذه النتائج تمثل بداية مبشرة لمسيرة المنتخب في هذا الحدث العالمي الكبير.



وقال: النتائج تؤكد أننا أمام جيل يعبّر عن رؤيتنا الطموحة في بناء قاعدة صلبة من الأبطال القادرين على المنافسة على أعلى المستويات. ما تحقق هو انعكاس مباشر لبرامج الإعداد الفني والمعسكرات الاحترافية التي ركّزت على تطوير المهارة والانضباط الذهني، مبيناً أن أداء اللاعبين يعكس ثقتهم بأنفسهم وإيمانهم بقدراتهم، حيث أثبتوا أن الاستثمار في الفئات السنية هو الرهان الأنجح لضمان استدامة إنجازات رياضة الجوجيتسو الإماراتية.



وقال علي النجار، الحاصل على ذهبية وزن 52 كجم: الفوز بالميدالية الذهبية في بطولة العالم بمثابة حلم طالما سعيت إليه، وأشعر بسعادة كبيرة لأنني تمكنت من رفع علم الإمارات على منصة التتويج العالمية. النزالات لم تكن سهلة، لكن الثقة التي اكتسبناها من معسكرات الإعداد ودعم الجهاز الفني كانت دافعاً أساسياً وراء هذا الإنجاز. أهدي هذه الميدالية إلى قيادتنا الرشيدة، وإلى اتحاد الإمارات للجوجيتسو الذي وفر لنا كل مقومات النجاح، وأعد بأن أواصل العمل بجد لتحقيق المزيد من الألقاب في المستقبل.



بدوره، قال هزاع الكعبي، الفائز بذهبية وزن 56 كجم: المنافسة كانت قوية منذ النزال الأول، لكن التركيز وروح الفريق الواحد التي تجمعنا في المنتخب شكلت الحافز لمزيد من العزيمة والإصرار. شعور اعتلاء منصة التتويج لا يوصف، خاصة عندما يُعزف النشيد الوطني للإمارات أمام العالم. وتتواصل منافسات بطولة العالم للناشئين غداً الأحد بمشاركة فئة البنات تحت 16 عاماً، حيث يأمل المنتخب في مواصلة تألقه وتعزيز رصيده من الميداليات الملونة.