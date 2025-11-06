مشاركة قياسية في «أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو»





برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تنطلق فعاليات النسخة السابعة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، الفعالية الأبرز والأضخم على أجندة رياضة الجوجيتسو العالمية، خلال الفترة من 12 إلى 22 نوفمبر الجاري في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية.



وأعلنت اللجنة المنظمة إغلاق باب التسجيل، بعد أن بلغ عدد المشاركين 10,000 لاعب ولاعبة من أكثر من 130 دولة، في إنجاز جديد يكرس مكانة البطولة الأهم على أجندة الجوجيتسو العالمية، ويجسد هذا الإقبال غير المسبوق الثقة المتزايدة بالبطولة وتنظيمها الاستثنائي على الصعد كافة، ويؤكد دورها الريادي في استقطاب أبرز المواهب وترسيخ موقع أبوظبي عاصمة عالمية لرياضة الجوجيتسو.



وجاء الإعلان عن تفاصيل النسخة السابعة عشرة من البطولة خلال مؤتمر صحفي موسع عُقد، الخميس، في فندق الريتز-كارلتون بأبوظبي، بحضور محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، ومحمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسعيد علي الفزاري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وفهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو.



وتوجه محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على دعمه الكبير ورعايته الكريمة لرياضة الجوجيتسو. وأوضح أن هذا الدعم شكل الأساس الذي حول الحلم إلى واقع، وجعل من الإمارات رائدة عالمياً في هذه الرياضة بنتائجها وإنجازاتها وتفوقها، كما توجه بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي على توجيهاته السديدة ومتابعته المستمرة، التي عززت مكانة الجوجيتسو، وجعلت منها مشروعاً وطنياً ناجحاً بامتياز يجسد شخصية المواطن الإماراتي، وقدرته على الإبداع والتميز.



وقال الظاهري: «لا يفوتني في هذا المقام أن أوجه تحية تقدير واعتزاز إلى لاعبي ولاعبات منتخبنا الوطني، الذين رفعوا راية الوطن في كل المحافل، وآخرها بطولة العالم الجارية في تايلاند، حيث أبدعوا بأدائهم، وتألقوا بانضباطهم ونتائجهم. نحن فخورون بكم ونتطلع منكم إلى المزيد دائماً، كما نشكر أسر اللاعبين على دعمهم ومساندتهم، فهم شركاء حقيقيون في كل إنجاز، وكذلك نثمن جهود الأجهزة الفنية والإدارية وفريق عمل الاتحاد، الذين يعملون بروح الفريق الواحد».



وأضاف: «النسخة السابعة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو هي الأكبر في تاريخ البطولة، بمشاركة 10 آلاف لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم. نرحب بالجميع على أرض الإمارات، أرض الإبداع والعطاء والتسامح، ونتمنى لهم جميعاً التوفيق والنجاح، وسوف تكون أولويتنا الأولى أن يشعر كل مشارك في البطولة بأنه في وطنه وبين أهله ومحبيه».

وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «تمثل بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو إحدى أبرز المنصات، التي تجسد رؤية العاصمة أبوظبي في ترسيخ مكانتها وجهة عالمية للرياضة، ومركزاً يحتضن أبطال الجوجيتسو من مختلف أنحاء العالم. لقد أصبحت البطولة نموذجاً يحتذى به في التنظيم والتميز، بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، والشراكة الوثيقة مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو. نحن فخورون بأن تكون أبوظبي حاضنة لهذه الرياضة النبيلة التي تُرسخ قيم الانضباط والتفوق والتسامح، وتواصل صناعة أبطال المستقبل بروح التحدي والعزيمة التي تميز أبناء الإمارات».



ركيزة أساسية في بناء الإنسان



وقال سعيد علي الفزاري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «ندرك في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي أهمية الرياضة، فهي ليست نشاطاً ترفيهياً فحسب بل ركيزة أساسية في بناء الإنسان والمجتمع، ومحركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي والاجتماعي. ومن هذا المنطلق تواصل الدائرة دعمها لمجموعة واسعة من الفعاليات الرياضية المتنوعة، التي تسهم في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً رياضياً عالمياً. وتجسد هذه الفعاليات جوهر رؤيتنا في دعم الرياضات، التي تعزز القيم الإنسانية مثل الانضباط، والاحترام، والالتزام وتحمل المسؤولية، وهي القيم التي تمثل روح مجتمعنا الإماراتي. أثبتت أبوظبي قدرتها على تنظيم واستضافة أبرز الأحداث الرياضية والثقافية على مستوى العالم، بفضل بنية تحتية عالمية المستوى، وتجارب ضيافة استثنائية».



واستعرض فهد علي الشامسي من خلال كلمته أبرز مستجدات النسخة السابعة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، موضحاً أنها تشهد مشاركة قياسية تضم 10,000 لاعب ولاعبة من أكثر من 130 دولة، و730 نادياً وأكاديمية من مختلف أنحاء العالم، بينهم نسبة نسائية بلغت 32% و60% من إجمالي المشاركين من خارج الدولة. وأكد أن هذه الأرقام تعكس الثقة العالمية المتنامية بالبطولة ومكانة أبوظبي عاصمة للجوجيتسو، مشيداً بدور الشركاء والجهات الراعية في ترسيخ هذا النجاح، وتعزيز تجربة البطولة التي تجمع بين المنافسة، والتنوع الثقافي، والأجواء الجماهيرية الشائقة.



جدول المنافسات



تنطلق فعاليات البطولة يوم 12 نوفمبر بمنافسات فئة الهواة، تليها فعاليات مهرجان أبوظبي للجوجيتسو المخصص لفئات الأطفال والبراعم والأشبال من 13 إلى 15 نوفمبر، إلى جانب منافسات الباراجوجيتسو يوم 13 نوفمبر؛ ثم تتواصل المنافسات لفئات الشباب يومي 16 و17 نوفمبر، وتعقبها منافسات الأساتذة يومي 18 و19 نوفمبر، فيما تختتم البطولة بمنافسات فئة المحترفين من 20 إلى 22 نوفمبر.

وتواصل النسخة السابعة عشرة مسيرة التميز والنجاح، التي حققتها البطولة منذ انطلاقتها، مع نزالات عالية المستوى تجمع نخبة رياضيي العالم. وتبقى المشاركة فيها حلماً لكل لاعب باعتبارها منصة استثنائية لصقل المهارات وتطوير القدرات، وسط أجواء حماسية وتجربة مفعمة بالنشاط والحيوية تعكس التنوع الثقافي، ما يجعل الحدث مهرجاناً رياضياً وثقافياً متكاملاً.