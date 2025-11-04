خالد الشحي يتوج بذهبية وزن 62 كيلوغراماً في بطولة العالم للجوجيتسو



أحرز البطل خالد الشحي ذهبية وزن 62 كيلوغراماً لفئة الرجال في بطولة العالم للجوجيتسو المقامة في العاصمة التايلاندية بانكوك، ليضيف بذلك إنجازاً جديداً إلى سجل إنجازات الجوجيتسو الإماراتي في المحافل العالمية، ويرفع رصيد المنتخب الوطني إلى 7 ميداليات ملونة بواقع 4 ذهبيات وفضية وبرونزيتين في منافسات الرجال والسيدات حتى الآن.



حضر المنافسات وتوج الفائزين عبيد سعيد الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى مملكة تايلاند، وبانايوتوس ثيودوروبوليس، رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وفهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، وعدد من المسؤولين والوفود الرسمية المشاركة.



وجاء فوز الشحي، بعد أداء متميز قدمه في جميع نزالات البطولة؛ إذ أظهر مستوى فنياً وبدنياً عالياً يعكس تطور رياضة الجوجيتسو في دولة الإمارات، والتأهيل الاحترافي الذي يحظى به لاعبو المنتخب الوطني بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة والاتحاد.



وتمكن الشحي من التفوق على أبرز المصنفين العالميين في طريقه إلى الذهب، وسط إشادة كبيرة من الحضور والمشاركين بالمستوى الذي قدمه.



وشهد اليوم كذلك إقامة الحفل الافتتاحي الرسمي للبطولة، بحضور رسمي رفيع المستوى من كبار مسؤولي الحكومة التايلاندية، وممثلي الاتحاد الدولي للجوجيتسو، إلى جانب الوفود المشاركة من دول العالم.



وتخلل الحفل طابور عرض للمنتخبات المشاركة والبالغ عددها 60 منتخباً تضم أكثر من 4000 لاعب ولاعبة يتنافسون ضمن فئات الرجال والسيدات، والشباب والشابات تحت 18 و21 سنة، والناشئين والأشبال بنين وبنات تحت 14 و16 سنة، خلال الفترة من 2 إلى 15 نوفمبر الجاري على صالة هوامارك بانكوك ستاديوم.



وتشارك دولة الإمارات في البطولة ببعثة كبيرة تضم 110 لاعبين ولاعبات في الفئات المختلفة، إلى جانب الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، ضمن خطة الاتحاد الهادفة إلى تعزيز خبرة اللاعبين من المراحل العمرية المختلفة في البطولات الدولية الكبرى.



وقال محمد سالم الظاهري، إن ما حققه لاعبو الإمارات يعكس جودة عطائهم وإصرارهم على تمثيل الوطن خير تمثيل في المحافل العالمية، معرباً عن الفخر بمستوياتهم العالية وروحهم القتالية، والثقة بقدرة باقي أفراد البعثة على مواصلة مسيرة الإنجازات وصعود منصات التتويج في الأيام المقبلة.



من جانبه أعرب البطل خالد الشحي عن سعادته الغامرة بالفوز، وأهدى هذا الإنجاز إلى القيادة الرشيدة التي وفرت كل مقومات النجاح والتفوق.



وأضاف أن التحدي كان كبيراً والمنافسة قوية، لكن الثقة بالنفس والإعداد الجيد ودعم الاتحاد والجهاز الفني كانت الدافع الأكبر لتحقيق هذا الانتصار.



وتختتم الأربعاء منافسات فئة الرجال في البطولة، حيث يشارك أبطال الإمارات في وزني 85 كغم و94 كغم، وسط تطلعات لمواصلة حصد الميداليات وتعزيز موقع المنتخب الوطني في صدارة جدول الترتيب.



وتواصل رياضة الجوجيتسو الإماراتية ترسيخ حضورها العالمي عاماً بعد عام، بفضل رؤية ودعم القيادة الرشيدة التي جعلت من الإمارات مركزاً عالمياً للعبة، ونموذجاً يحتذى في تطوير الكوادر الرياضية وصناعة الأبطال القادرين على تمثيل الوطن بأعلى المستويات.