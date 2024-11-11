‏«كوماندو جروب» بطل الهواة في «عالمية أبوظبي للجوجيتسو»

أقيمت أمس مجموعة من النزالات المخصصة لفئة الهواة من حملة الحزامين الأبيض والأزرق رجالاً وسيدات من مختلف الأندية والأكاديميات حول العالم، ضمن فعاليات النسخة 16 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي تقام برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في صالة مبادلة أرينا بمشاركة 9 آلاف لاعب ولاعبة من 137 دولة.

حضر المنافسات وشارك في تتويج الفائزين كل من الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ويوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد، وفهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد وعدد من ضيوف البطولة وممثلي الشركاء والأندية والأكاديميات المشاركة.

وللمرة الأولى منذ انطلاقتها تشهد بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو تخصيص يومين لمنافسات فئة الهواة، حيث شهد اليوم الأول منافسات فئة الهواة للكبار (فوق 18 عاماً) من حملة الحزامين الأبيض والأزرق، فيما يشهد اليوم الثاني غداً منافسات فئة الهواة للأساتذة (فوق 30 عاماً) من حملة نفس الحزامين.

وعلى صعيد النتائج ذهبت الصدارة إلى أكاديمية كوماندو جروب، فيما حلت أكاديمية كازاخستان الوطنية في مركز الوصيف، وأكاديمية شيك مات في المركز الثالث.

وقال الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع: «تعدّ بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو ثمرة الدعم الاستثنائي للقيادة الرشيدة لهذه الرياضة النبيلة، وذلك انطلاقاً من الإيمان بدورها في تكوين الشخصية، وتعزيز قيم الانضباط، والثقة بالنفس، والعمل بروح الفريق، وهي صفات أساسية تسهم في بناء مجتمع متماسك وقوي».

وأضاف: تبرز مشاركة الآلاف من اللاعبين من مختلف أنحاء العالم، حيث يمثل المشاركون من خارج الدولة نسبة 60 % ، المكانة العالمية التي حققتها البطولة وتؤكد على الدور الريادي للدولة في تطوير هذه الرياضة على الساحة الدولية.

وثمّن جهود القائمين على هذه الرياضة وخصوصاً اتحاد الإمارات للجوجيتسو، الذي يقدم نموذجاً متميزاً في تطوير الرياضة والارتقاء بمستوى البطولة عاماً بعد عام، مما جعلها حدثاً رياضياً بارزاً يستقطب نخبة اللاعبين من حول العالم.

وقال محمد حسين المرزوقي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، مدير البطولة: تخصيص يومين لمنافسات فئة الهواة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو خطوة استراتيجية تسهم في استيعاب النمو المتزايد لأعداد اللاعبين الذين ينضمون لرياضة الجوجيتسو، بغض النظر عن أعمارهم. كما توفّر هذه فرصة كبيرة لهواة اللعبة من مختلف الأعمار لاختبار مهاراتهم وإبراز قدراتهم في أجواء تنافسية مميزة، بما يسهم في تعزيز تجربتهم الرياضية وصقل إمكاناتهم، ويتيح لهم اختبار أجواء البطولات الاحترافية والتفاعل مع رياضيين من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف المرزوقي: «تجسّد هذه الخطوة الطبيعة الشمولية لرياضة الجوجيتسو على أنها للجميع باختلاف الأعمار والإمكانيات، ويمكن لأي شخص أن يبدأ بممارستها في أي وقت ويستفيد من فوائدها التي لا تحصى».

برنامج

ويتضمن جدول منافسات البطولة منافسات الأساتذة يومي 12 و13 نوفمبر، ونزالات فئة المحترفين أيام 14، و15 و16 نوفمبر، بالإضافة إلى حفل جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو مساء 17 نوفمبر.