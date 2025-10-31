منتخبنا الوطني إلى تايلاند للمشاركة في مونديال الجوجيتسو



غادرت بعثة منتخب الإمارات للجوجيتسو إلى تايلاند لخوض منافسات بطولة العالم للجوجيتسو التي تستضيفها العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 2 إلى 7 نوفمبر لفئة الكبار، ومن 8 إلى 14 نوفمبر لفئات تحت 16 وتحت 18 وتحت 21 عاماً. وتأتي مشاركة منتخبنا الوطني برعاية شركة «مبادلة للاستثمار»، في إطار الحرص على تعزيز حضور الدولة في كبرى البطولات العالمية، وترجمة استراتيجية اتحاد الإمارات للجوجيتسو الرامية إلى مواصلة تحقيق الإنجازات وصقل مهارات اللاعبين من مختلف الفئات، بما يرسخ ريادة الإمارات على المستويين القاري والدولي.

ويشارك في صفوف المنتخب 90 لاعباً ولاعبة من مختلف الفئات، في واحدة من أقوى المحطات العالمية السنوية التي تجمع نخبة أبطال العالم. ويمثل هذا الاستحقاق الدولي الكبير فرصة جديدة للمنتخب لتعزيز رصيده من الإنجازات، والحفاظ على صدارة المنتخبات الأكثر تتويجاً على مستوى اللعبة.



وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «البطولة محطة مهمة لجميع فئات المنتخب، من أصحاب الخبرة الذين اعتادوا صعود منصات التتويج، إلى الوجوه الصاعدة التي تبدأ أولى خطواتها على الساحة الدولية. لكل فئة أهداف واضحة، لكن الرابط المشترك بينها هو روح الفريق الواحد والحرص على تمثيل الوطن بأفضل صورة. وتكتسب هذه المشاركة أهمية خاصة بفضل تنوع فئاتها وقوة منافساتها، كونها تمثل محطة حقيقية لاختبار جاهزية المنتخب وقياس مستوى تطور اللاعبين نحن متفائلون بأن هذه المشاركة ستعزز حضور الدولة على الساحة العالمية وتمنح لاعبينا دفعة جديدة نحو المزيد من الإنجازات».



من جهته، أكد هيلدر ميديروس، مدرب المنتخب الوطني، أن الاستعدادات جرت وفق خطة دقيقة ومكثفة استهدفت رفع جاهزية اللاعبين على المستويات البدنية والذهنية والفنية، مشيراً إلى أن الجهاز الفني عمل على تطوير الجوانب التكتيكية والمهارية لضمان أداء متكامل خلال البطولة. وأوضح ميديروس أن المنتخب يدخل البطولة بثقة عالية وعزيمة كبيرة لترجمة ما تم العمل عليه خلال الأسابيع الماضية إلى نتائج ملموسة على البساط، مشدداً على أن التركيز لم يكن فقط على الجاهزية البدنية، بل أيضاً على تعزيز الانسجام بين اللاعبين وصقل مهاراتهم التنافسية، بما يضمن ظهورهم بأفضل صورة ممكنة وتمثيل الدولة على نحو مشرّف.



وقدّم منتخب الإمارات للجوجيتسو أداءً استثنائياً في نسخة العام الماضي التي استضافتها اليونان، حيث حقق منتخب الكبار 9 ميداليات بواقع «ذهبيتين، و3 فضيات، و4 برونزيات»، فيما حصدت منتخبات الفئات العمرية 42 ميدالية بواقع «11 ذهبية، 13 فضية، 18 برونزية»، ويتطلع من خلال مشاركته في نسخة تايلاند إلى مواصلة التألق والحفاظ على مسيرة الإنجازات.