جوجيتسو الإمارات يتصدر دورة الألعاب الآسيوية للشباب بالبحرين



في إنجاز قاري جديد تصدر منتخب الإمارات للجوجيتسو، برعاية شركة «مبادلة للاستثمار»، منافسات الجوجيتسو في ختام مشاركته بدورة الألعاب الآسيوية للشباب التي استضافتها مملكة البحرين، بعدما نجح في اليوم الثاني والأخير في زيادة رصيده من الميداليات الملونة إلى 7، حيث أضاف 5 ميداليات بواقع ذهبية وفضية وثلاث برونزيات، إثر سلسلة من النزالات القوية التي أظهر خلالها اللاعبون تركيزاً عالياً وأداء فنياً يعكس خبراتهم المتنامية.



وحقق سيف البلوشي ذهبية وزن 48 كغ، فيما نالت عائشة الجنيبي فضية وزن 63 كغ، ونجح في تحقيق الميداليات البرونزية كل من عبدالعزيز العقيدي وزن 69 كغ، وحنين الخوري 57 كغ، وغلا الحمادي وزن 48 كغ.



وحضر فهد محمد بن كردوس العامري، سفير دولة الإمارات لدى مملكة البحرين الشقيقة، جانباً من المنافسات، حيث التقى باللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري، وأشاد بما حققوه من نتائج مميزة.



وأعرب سعادته عن اعتزازه بالمستوى الذي ظهر به اللاعبون، مؤكداً أن ما يقدمه المنتخب من أداء يعكس القيم الرياضية والروح الوطنية التي يتميز بها أبناء الإمارات.



وأكد مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن النتائج التي يحققها المنتخب في هذه البطولة تمثل ثمرة رؤية القيادة الرشيدة ودعمها اللامحدود لمسيرة الرياضة الإماراتية، وقال: «ما نراه اليوم من أداء مشرف يعكس مدى تطور رياضة الجوجيتسو في دولة الإمارات، ويؤكد نجاح البرامج التي تنفذها الأكاديميات والأندية في صقل المواهب وتوفير بيئة تنافسية مثالية. نثق بأن لاعبي المنتخب سيواصلون العطاء في الاستحقاقات القادمة بالعزيمة نفسها لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات المتميزة».



من جانبه قال اللاعب سيف البلوشي، الذي نال الميدالية الذهبية وزن 48 كغ، في منافسات اليوم: «المشاركة في بطولة بهذا الحجم تمنحنا خبرة كبيرة في التعامل مع مدارس وأساليب مختلفة من الجوجيتسو، الأجواء كانت تنافسية ومليئة بالحماس، وأشكر الاتحاد على الثقة التي منحها لنا للمشاركة باسم الإمارات النتيجة اليوم تشكل حافزاً لمواصلة التطور».