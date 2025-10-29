جوجيتسو الإمارات يحصد ذهبية وفضية في دورة الألعاب الآسيوية للشباب



استهلّ منتخبنا الوطني للجوجيتسو، برعاية شركة «مبادلة للاستثمار»، مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية للشباب، المقامة في مملكة البحرين، بتحقيق ميداليتين، ذهبية وفضية، في اليوم الأول من المنافسات، التي شهدت أجواءً حماسية ومستويات فنية عالية بين المنتخبات المشاركة. وقدّم أبناء الإمارات عروضاً قوية، عكست جاهزيتهم العالية، وعزيمتهم الكبيرة لإثبات أنفسهم في هذا الاستحقاق القاري المهم.



وظهر لاعبو المنتخب الوطني بأداء متوازن، جمع بين الانضباط التكتيكي والروح القتالية العالية، مستفيدين من البرنامج التحضيري المكثف الذي خضعوا له خلال الفترة الماضية. ونجح اللاعبون في ترجمة توجيهات الجهاز الفني إلى نتائج ملموسة، عززت من حضور المنتخب على منصة التتويج.



وأحرز عبيد الكتبي الميدالية الذهبية بوزن 56 كغ، بينما نال زميله سالم القبيسي الميدالية الفضية بوزن 62 كغ.



وأكد يوسف عبد الله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن نتائج اليوم الأول، تعكس التطور المستمر للمنتخب الوطني، وقال: «ما حققه لاعبونا هو ثمرة الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، التي وفّرت كل مقومات النجاح والتفوق للرياضيين، وجهود الاتحاد في تطوير الفئات السنية، وصقل مهارات المواهب الواعدة. كما نثمّن الشراكة المثمرة مع شركة مبادلة للاستثمار، التي تمثل نموذجاً رائداً في دعم الرياضة وتمكين الشباب».



من جانبهم، عبّر لاعبو المنتخب عن سعادتهم بما تحقق في اليوم الأول. وقال اللاعب عبيد الكتبي: «سعيد بهذه النتيجة، التي جاءت بعد تدريبات مكثفة، وتحضيرات طويلة. واجهنا منافسين أقوياء، لكن إصرارنا على تحقيق إنجاز يليق باسم الإمارات، شكّل الدافع الأكبر لتحقيق الفوز».



كما قال اللاعب سالم القبيسي: «المنافسة كانت قوية جداً، لكن الاستعداد الجيد ودعم المدربين وتشجيع زملائي، ساعدني على تقديم أفضل ما لدي. أشعر بالفخر لتمثيل بلادي في هذه البطولة، وآمل أن أواصل تحقيق نتائج إيجابية في الأيام المقبلة».



وتتواصل غداً منافسات الجوجيتسو، ضمن دورة الألعاب الآسيوية للشباب، حيث يتطلع المنتخب إلى إضافة المزيد من الميداليات، وتعزيز موقعه في جدول الترتيب العام، وسط أجواء تنافسية مفعمة بالحماس والطموح.