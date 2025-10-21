80 % نسبة التسجيل في النسخة 17 من عالمية أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو



برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أعلنت اللجنة المنظمة للنسخة السابعة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو عن وصول نسبة التسجيل إلى 80% من السعة الاستيعابية للحدث، قبل أسابيع من انطلاقه، في مؤشر يعكس الثقة العالمية المتنامية بهذه البطولة، التي تعد الأضخم على أجندة رياضة الجوجيتسو العالمية.

وتقام منافسات البطولة خلال الفترة من 12 إلى 22 نوفمبر المقبل، في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة نخبة من نجوم الجوجيتسو والمصنفين الأوائل على المستوى القاري والعالمي، لتواصل ترسيخ موقع أبوظبي عاصمة عالمية للعبة ومنصة رياضية وثقافية جاذبة للرياضيين والجماهير والزوار من أنحاء العالم.



ويجسد الحدث تجربة عالمية شاملة تتجاوز البعد الرياضي، إذ يجمع بين منافسات عالية المستوى، والتنوع الثقافي، وروح الصداقة، التي تجمع المشاركين والجماهير من مختلف القارات، بما يعزز مكانة أبوظبي وجهة عالمية للرياضة والسياحة والتبادل الثقافي والحضاري.

وأكدت اللجنة المنظمة أن الإقبال الكبير على المشاركة يعكس ثقة اللاعبين من مختلف دول العالم بمستوى التنظيم والاحترافية التي تتميز بها البطولة، داعية الراغبين في الانضمام إلى هذا الحدث الاستثنائي إلى استكمال التسجيل قبل اكتمال الأعداد المستهدفة، حيث إنه من المتوقع اغلاق باب التسجيل بمجرد الوصول إلى الأرقام المطلوبة في كل الفئات.