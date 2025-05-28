10 ميداليات لمنتخب الجوجيتسو في ختام البطولة الآسيوية

حصد لاعبو منتخب الإمارات الوطني للجوجيتسو فئة تحت 21 عاماً، 10 ميداليات ملونة في النسخة التاسعة من بطولة آسيا للجوجيتسو، التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمان، ليرفعوا بذلك حصيلة المنتخب الإجمالية إلى 22 ميدالية.

وشهد اليوم الختامي للبطولة أول من أمس تألقاً لافتاً للاعبي ولاعبات المنتخب الوطني، الذين قدموا أداءً رفيع المستوى، تُوج بعدد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية بواقع 3 ميداليات ذهبية، وفضيتين، و5 ميداليات برونزية.

وحصل على الميداليات الذهبية كل من مريم آل علي، بوزن 45 كجم، وراشد محمد الشحي، بوزن 56 كجم، وعمار الحوسني، بوزن 94 كجم، بينما أحرز الميداليات الفضية كل من عائشة الشامسي، في وزن 45 كجم، والعنود الحربي، في وزن 48 كجم.

وحصد الميدالية البرونزية كل من العنود الحوسني، بوزن 57 كجم، وراشد الهيمني، بوزن فوق 94 كجم، وسعيد النعيمي، بوزن 62 كجم، وأحمد أنديز، بوزن 69 كجم، وفهد الحمادي، بوزن 77 كجم، ما يعكس جاهزية هذا الجيل للمنافسة على أعلى المستويات القارية والعالمية.

وشهدت منافسات اليوم الختامي حضور عدد من الشخصيات الرسمية، من بينهم المستشار حمد المطروشي، القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات في المملكة الأردنية الهاشمية، وخالد العلي، وعائشة الشحي، من أعضاء السلك الدبلوماسي.

وأكد يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن الإنجاز يعكس تطور اللاعبين على الصعيدين الفني والذهني، وقدرتهم على التفوق أمام نخبة لاعبي القارة، مشيراً إلى أن الاستعدادات شملت معسكرات تدريبية داخلية وخارجية ركّزت على الجوانب التكتيكية والبدنية والذهنية، وهو ما انعكس في أداء المنتخب.

وعبّر اللاعبون الفائزون بالميداليات عن فخرهم برفع علم الدولة على منصة التتويج، مؤكدين أن هذا الإنجاز القاري يمثل خطوة مهمة في مسيرتهم، ودافعاً لمواصلة العمل لتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.

وقال اللاعب راشد محمد الشحي، الذي حصد ذهبية وزن 56 كجم، إن الفوز في بطولة قارية بهذا الحجم يمثل لحظة فخر واعتزاز، لافتاً إلى أن النزالات لم تكن سهلة، خاصة في الدور النهائي.

وقالت مريم آل علي، الفائزة بذهبية وزن 45 كجم، إن المنافسات كانت على مستوى عالٍ من القوة والندية، خاصة مع تنوّع أساليب اللعب، مشيرة إلى أن هذه الميدالية الذهبية ليست نهاية الطريق، بل بداية لطموحات أكبر.