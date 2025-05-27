منتخبنا للجوجيتسو يتصدر منافسات الكبار في بطولة آسيا بالأردن

نجح منتخبنا الوطني في تصدر الترتيب العام لفئة الكبار في منافسات النسخة التاسعة من بطولة آسيا للجوجيتسو، المقامة حالياً في العاصمة الأردنية عمّان.

وتمكّن المنتخب من إضافة 5 ميداليات جديدة في اليوم الثاني من المنافسات إلى رصيده، وذلك في فئة السيدات، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 12 ميدالية ملوّنة مع نهاية منافسات الكبار.

وشهدت منافسات اليوم الثاني من البطولة أمس، أداءً قوياً من بنات الإمارات اللاتي حصدن ميداليتين ذهبيتين، وميدالية فضية وبرونزيتين، وسط مشاركة واسعة من نخبة اللاعبات على صعيد القارة.

وحققت الميداليتين الذهبيتين، عائشة الشامسي بوزن 45 كجم، وشمّا الكلباني بوزن 63 كجم، فيما أحرزت مريم آل علي فضية وزن 45 كجم، وكانت الميداليتان البرونزيتان من نصيب حمدة الشكيلي بوزن 48 كجم، وأسماء الحوسني بوزن 52 كجم.

وقال مبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، إن هذا الإنجاز يعكس حجم الجهود المبذولة على مدى الأشهر الماضية في إعداد اللاعبات وصقل مهاراتهن، ويؤكد الأداء القوي الذي قدّمته بنات الوطن في منافسات فئة السيدات أننا نمتلك نخبة متميزة من اللاعبات القادرات على المنافسة بقوة في المحافل القارية والعالمية.

من جهتها، قالت شمّا الكلباني، الفائزة بالميدالية الذهبية في وزن 63 كجم إن هذا التتويج هو حصيلة رحلة طويلة من الاستعداد والعمل المتواصل، فيما عبّرت عائشة الشامسي عن فخرها بتمثيل الدولة وتحقيق ذهبية وزن 45 كجم، مؤكدة ثقتها من الفوز بفضل الإعداد القوي والدعم الذي تلقوه من الجهاز الفني.

واختتم المنتخب مشواره في البطولة أمس الاثنين، بمنافسات فئة تحت 21 عاماً، وسط تطلعات لمواصلة التألق، وتعزيز حظوظ الدولة في صدارة الترتيب العام للبطولة.