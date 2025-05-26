ختام بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية في العين

اختتمت أمس منافسات النسخة الرابعة من بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة، التي نظّمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة على مدار يومين في مركز أدنيك – العين، وسط حضور جماهيري لافت ومشاركة واسعة من مختلف أندية وأكاديميات الدولة.

وشهد اليوم الختامي من البطولة إقامة نزالات قوية ضمن فئتي الشباب A (16 – 17 عاماً) والكبار «فوق 18 عاماً»، حيث قدّم اللاعبون أداء فنياً متميزاً جسّد جاهزيتهم العالية وتطور مهاراتهم، الأمر الذي أضفى على أجواء البطولة مزيداً من التنافس والحماسة.

وأشاد محمد حميد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، بالمستوى الفني الرفيع الذي أظهره اللاعبون في اليوم الختامي، مؤكداً أن التطور الدائم الذي تحققه فئتا الشباب والكبار مصدر فخر يعكس الجهود المبذولة في صقل المواهب وتطوير الأداء الفني والتكتيكي.

وأضاف الظاهري: الأداء القوي والانضباط الذي تحلّى به اللاعبون يعكسان مدى الجدية في التعامل مع متطلبات البطولة، ما يؤكد أن رياضة الفنون القتالية المختلطة في الدولة تسير بخطى واثقة نحو مزيد من الاحتراف والتأثير إقليمياً ودولياً.

مشيراً إلى أن البطولة تؤدي دوراً محورياً في تعزيز مكانة الدولة كوجهة رياضية رائدة، من خلال توفير بيئة تنافسية مثالية تسهم في إعداد اللاعبين وتطوير قدراتهم، لافتاً إلى أن مشاركة فئة الكبار إلى جانب الناشئين والشباب تسهم في تبادل الخبرات ورفع مستوى الجاهزية لخوض الاستحقاقات المقبلة.

شهدت البطولة إشادات من المدربين والمشاركين الذين أثنوا على التنظيم الاحترافي وجودة المنافسات، مؤكدين أهمية هذه البطولة في بناء قاعدة قوية لرياضة الفنون القتالية المختلطة بالدولة.