300 لاعب ولاعبة في انطلاقة «الإمارات الوطنية للفنون القتالية» بالعين

انطلقت منافسات النسخة الرابعة من بطولة «الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة»، أمس، التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة على مدار يومين في مركز أدنيك – العين، بمشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة من مختلف أندية وأكاديميات الدولة.

وشهد اليوم الأول من البطولة منافسات قوية ضمن فئات الأشبال D «من 10 إلى 11 عاماً»، والناشئين C «من 12 إلى 13 عاماً»، والناشئين B «من 14 إلى 15 عاماً»، حيث قدم المشاركون مستويات متميزة عكست التطور المتسارع، الذي تشهده اللعبة، وأظهرت التزاماً عالياً بروح التحدي والانضباط في الأداء، ما أسهم في إثراء الأجواء التنافسية وإمتاع الجمهور.

وأكد محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، أن البطولة تشكل إحدى المنصات النموذجية، التي تترجم رؤية القيادة الرشيدة نحو بناء جيل رياضي واعد قادر على التميز والمنافسة على الساحة العالمية.

وقال: «تسهم البطولة في اكتشاف وصقل المواهب الصاعدة، وتعزيز قاعدة الممارسين، وهو ما نلمسه من خلال التزايد الملحوظ في عدد المشاركين في البطولة نسخة بعد أخرى، بما يعكس تنامي الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة، وتطور مكانة الفنون القتالية المختلطة على الساحة الرياضية في الدولة».

وأضاف: «يمثل الحضور الجماهيري والتفاعل الكبير من الأندية والأكاديميات حافزاً مهماً للاعبين، ويضفي على البطولة زخماً، يعزز من مستواها الفني والتنظيمي، ويرسخ مكانتها بطولة وطنية رائدة ضمن الأحداث الرياضية».