ختام بطولة خالد بن محمد للجوجيتسو بأبوظبي الجمعة



أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو انطلاق منافسات الجولة الثامنة والختامية من النسخة الثانية لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، التي تقام في صالة مبادلة أرينا، بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، خلال الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر الجاري.

وتمثل هذه الجولة ذروة المنافسات في البطولة، حيث يتوج خلالها أبطال فئة «البدلة»، إلى جانب تكريم الفائزين في فئة «بدون البدلة»، لتُختتم مسيرة رياضية امتدت على مدى ثماني جولات شهدت تنافساً قوياً بين نخبة اللاعبين من مختلف الأندية والأكاديميات، وأسهمت في الكشف عن مواهب واعدة، وبناء قاعدة واسعة من الأبطال المؤهلين لتمثيل الدولة في مختلف المحافل القارية والعالمية، وتعد الجولة الثامنة الأكبر منذ انطلاقة البطولة، إذ تشهد مشاركة أكثر من 2,500 لاعب ولاعبة من الفئات العمرية المختلفة.



وتنطلق الجولة الختامية بمنافسات فئات تحت 18 عاماً، والكبار، والأساتذة في اليوم الأول، تليها نزالات فئات تحت 14 وتحت 16 عاماً في اليوم الثاني، وتختتم البطولة في اليوم الثالث بمنافسات الفئات السنية الأصغر وتحت 12 عاماً، وسط توقعات بأن تشهد المواجهات مستويات عالية من الندية والإثارة.

وبهذه المناسبة أكد سعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن الجولة الختامية تمثل محطة حاسمة وملهمة في مسيرة البطولة، وقال: «تشكل هذه الجولة تتويجاً لجهود موسم كامل من المثابرة والتحدي، وهي تجسيد فعلي لرؤية القيادة الرشيدة في دعم رياضة الجوجيتسو وتعزيز حضورها على مستوى الدولة».



وتحظى البطولة بأهمية مجتمعية خاصة، حيث أسهمت في تعزيز الروابط الأسرية، من خلال الحضور الجماهيري الكبير الذي رافق جميع جولاتها، الأمر الذي يعكس تنامي الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة في بناء الأجيال وتنمية القيم الوطنية.

يذكر أن البطولة يتخللها أيضاً مجموعة من الفعاليات الترفيهية المصاحبة التي تنفذها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ما يضفي على الحدث أجواء احتفالية تعزز الحضور الجماهيري والتفاعل مع المنافسات والفعاليات خلال البطولة.

يذكر أن نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس كان قد حسم لقب فئة «بدون البدلة»، فيما تستمر المنافسات في الجولة الختامية لحسم لقب فئة «البدلة» بين أندية بني ياس والعين والشارقة، إلى جانب أكاديمية M.O.D، وسط ترقب كبير من الجمهور والمتابعين.