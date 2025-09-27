منافسات قوية في انطلاقة الجولة السابعة لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو



انطلقت، اليوم السبت، فعاليات اليوم الأول من الجولة السابعة لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لمنافسات «بدون البدلة»، التي تقام في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، وسط أجواء حماسية ومشاركة واسعة من الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة. وشهد اليوم الأول نزالات حماسية في فئات تحت 12 و14 و16 عاماً، حيث برز الأداء المميز للاعبين الناشئين، الذين قدموا عروضاً قوية تعكس إمكاناتهم العالية في منافسات «بدون البدلة»، وأثبت المشاركون قدرتهم على التعامل بذكاء مع المواقف المختلفة على البساط، معتمدين على المرونة وسرعة البديهة والتكتيك العالي. ومع نهاية اليوم الأول واصل نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس تمسكه بالصدارة، فيما حلت أكاديمية بالمز الرياضية في مركز الوصيف، ونادي العين في المركز الثالث.

حضر المنافسات محمد بن دلموج الظاهري، ويوسف عبدالله البطران، عضوا مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ومبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية، وعبدالله سالم الزعابي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي، وعلي قدور، مدير فرع الفجيرة سيتي سنتر لدى مصرف أبوظبي الإسلامي.

وقال محمد بن دلموج الظاهري: «الجولة السابعة من البطولة ترجمت بوضوح حجم التطور الذي يشهده قطاع المراحل السنية في الدولة. أداء اللاعبين الصغار يبعث التفاؤل بمستقبل مشرق للعبة، ويؤكد أن لدينا قاعدة قوية قادرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً. هذه البطولة تترجم رؤية القيادة الرشيدة في جعل الرياضة وسيلة لبناء القيم، وتعزيز الهوية الوطنية».



وأضاف الظاهري: ما شاهدناه اليوم في الفجيرة يتجاوز حدود المنافسات الرياضية، بل يشكل احتفاء وطنياً يجمع اللاعبين وأسرهم تحت سقف واحد. بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تؤكد أن هذه الرياضة أصبحت جزءاً من نسيج المجتمع، تنشر قيماً نبيلة مثل الصبر والتحمل والانضباط، وتبني جسوراً بين مختلف إمارات الدولة.

بدوره قال أنتونيو إناشيو، مدرب نادي شباب الأهلي: «قدم لاعبونا في فئات تحت 12 و14 و16 عاماً أداء مقنعاً، حيث أثبتوا أنهم يمتلكون مقومات المنافسة على أعلى المستويات. ما يميزهم ليس فقط الجانب البدني بل قدرتهم على قراءة المواقف داخل البساط بسرعة، واتخاذ القرار المناسب في اللحظة الحاسمة، وهو ما يمثل جوهر منافسات «بدون البدلة». نحن نعمل في النادي على تأهيلهم نفسياً، ليكونوا أكثر ثقة وهدوءاً تحت الضغط، وفنياً ليطبقوا استراتيجيات متنوعة، تكفل لهم التكيف مع أي أسلوب يواجهونه. هؤلاء اللاعبون ثمرة استثمار طويل المدى، ويمثلون الركيزة الأساسية لبناء جيل قادر على المنافسة في شتى المحافل».



من جانبه قال قيس سعيد البلوشي، والد كل من سالم ومحمد البلوشي: وجود ولديّ على البساط ضمن منافسات البطولة شعور لا يوصف، نحن عائلات تشعر بالفخر، ونحن نرى أبناءنا يكتسبون الثقة بالنفس والانضباط، ويمارسون قيماً مهمة مثل احترام المنافس والعمل الجماعي. البطولة تعود علينا بالكثير من المكاسب، فهي مساحة تواصل عائلية ومجتمعية، تعزز الروابط، وتغرس في أبنائنا قيماً ستبقى معهم للأبد.

وتتواصل منافسات الجولة السابعة، غداً الأحد، مع نزالات فئات تحت 18 عاماً والكبار والأساتذة، حيث ينتظر أن تحسم هوية بطل فئة «بدون البدلة».