37 لاعباً ولاعبة في قائمة الإمارات لبطولة آسيا للجوجيتسو

غادر منتخب الإمارات الوطني للجوجيتسو، برعاية شركة «مبادلة للاستثمار»، إلى المملكة الأردنية الهاشمية استعداداً للمشاركة في النسخة التاسعة من بطولة آسيا للجوجيتسو، التي تُقام خلال الفترة من 23 إلى 26 مايو الجاري. ويشارك المنتخب بفئتي الكبار وتحت 21 عاماً، ويضم 37 لاعباً ولاعبة تحت إشراف المدرب البرازيلي هيلدر ميديروس.

وتكتسب بطولة آسيا للجوجيتسو أهمية خاصة، وتعد من أكبر فعاليات رياضة الجوجيتسو القارية التي تجمع نخبة من نجوم القارة. ويسعى المنتخب الوطني إلى المنافسة على اللقب، وتعزيز سجله المشرّف في البطولة بحصد أكبر عدد من الميداليات، في ظل منافسة قوية تشير إلى التطور السريع لرياضة الجوجيتسو على مستوى القارة.

وقبيل المغادرة، أنهى المنتخب معسكره التدريبي المغلق الذي ركّز على الجوانب البدنية والفنية والذهنية، فيما سيباشر اللاعبون تدريباتهم في الأردن ضمن برنامج إعداد مكثف استعداداً لخوض المنافسة.

وقال مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «نشارك في هذه البطولة بطموح كبير للفوز باللقب، وتمثيل الدولة بأفضل صورة في هذا المحفل القاري.

نحن على ثقة تامّة بأن أبناء وبنات الإمارات، بما يمتلكونه من مهارات وقدرات، قادرون على ترجمة دعم القيادة الرشيدة إلى إنجازات، وأنهم على أتم الجاهزية لمواصلة مسيرة النجاحات، خاصة مع الاستعدادات القوية التي خاضوها خلال الفترة الماضية».

من جهته، يقول هيلدر ميديروس، مدرب المنتخب الوطني للجوجيتسو: «نمتلك نخبة من اللاعبين المتميزين الذين يجمعون بين الخبرة والطموح. ولا شكّ بأن التزامهم وانضباطهم الفني والذهني، يشكل أحد أبرز عوامل تفوقهم وتسجيل مشاركة استثنائية».

وأضاف: «نتعامل مع البطولة بجدية كبيرة، لا سيّما مع المستوى المتقدم الذي باتت عليه المنتخبات الآسيوية، ما يجعل المنافسة قوية ويضاعف من أهمية التركيز والجاهزية».