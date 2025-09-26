منافسة ثلاثية على لقب بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو



تستعد إمارة الفجيرة، غداً السبت، لاحتضان الجولة السابعة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، المخصصة لفئة «بدون البدلة»، وذلك على بساط مجمع زايد الرياضي بمشاركة واسعة من الأندية والأكاديميات. وتعتبر هذه الجولة محطة الحسم في منافسات الموسم، حيث ستحدد نتيجتها هوية بطل فئة «بدون البدلة»، وسط منافسة محتدمة بين الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والعين للجوجيتسو، وأكاديمية «MOD» للجوجيتسو.

وتشهد البطولة على مدار يومين نزالات قوية، إذ يخصص اليوم الأول لمنافسات فئات تحت 12 و14 و16 عاماً، بينما يتضمن اليوم الثاني نزالات فئات تحت 18 عاماً والكبار والأساتذة.



وقال عبدالله سالم الزعابي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «تكتسب الجولة السابعة خصوصية فريدة كونها تحدد هوية بطل فئة «بدون البدلة»، وهي الفئة التي تعد اختباراً حقيقياً للقدرات الذهنية والفنية، فاللاعب هنا لا يجد سوى مهارته وسرعة بديهته ليصنع الفارق ويتفوق على البساط. وقد شهدنا عبر الجولات الماضية مستويات متصاعدة من لاعبي الأندية والأكاديميات، ما يعكس حجم الجهود المبذولة على مستوى الدولة لتطوير هذه الرياضة. وستكون هذه الجولة بمثابة حدث استثنائي للتطور الفني الذي وصلت إليه رياضة الجوجيتسو، ومستقبلها الذي يجعلنا أكثر تفاؤلاً يوماً بعد يوم. وتواصل البطولة عبر جولاتها المختلفة ترسيخ مكانتها واحدة من أبرز البطولات المحلية، حيث تجمع بين التنافس الرياضي القوي ونشر القيم السامية للجوجيتسو، مثل الانضباط والاحترام والعمل بروح الفريق، فضلاً عن دورها في تعزيز الروابط بين الأسر والمجتمع.