من البساط إلى المجتمع... الجوجيتسو تعزز القيم وتوحد الثقافات



تستعد أبوظبي لاحتضان النسخة السابعة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، والتي ستنطلق خلال الفترة من 12 إلى 22 نوفمبر المقبل في صالة «مبادلة أرينا»، بمشاركة غير مسبوقة لأكثر من 10 آلاف لاعب ولاعبة من مختلف أنحاء العالم، في حدث رياضي وإنساني يعكس رؤية الإمارات الحضارية ويترجم رسالتها في توظيف الرياضة كأداة لصناعة الإنسان وبناء القيم.





ويُعدّ الجوجيتسو من أقدم الفنون القتالية التي تقوم على مبدأ التفوق بالحكمة والتكتيك وليس بالقوة البدنية فحسب، إذ تعتمد على التحكم الذكي بالخصم من خلال الاشتباك الأرضي واستخدام طاقة الخصم ضده بأسلوب يتطلب مهارات عقلية وبدنية فائقة. وفي دولة الإمارات، تحوّلت هذه الرياضة من مجرد لعبة إلى مشروع وطني متكامل يرسّخ قيم الصبر والاحترام والالتزام، ويعزز الهوية الرياضية للدولة.





وأكد فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو تمثل ترجمة عملية لرؤية القيادة الرشيدة التي تولي الرياضة اهتماماً استثنائياً وجعلتها من ركائز التنمية البشرية. وقال: «لم تعد الجوجيتسو مجرد رياضة في الإمارات، بل تحولت إلى مشروع وطني ملهم، بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، والتعاون المثمر بين الاتحاد والأندية والأكاديميات، تمكنّا من إعداد جيل واعد من الأبطال، ترك بصمة مشرّفة على الساحة الدولية».





ولأن أثر الجوجيتسو يمتد إلى ما هو أبعد من حلبات التنافس، فقد عبّر عدد من لاعبي المنتخب الوطني عن الدور الحيوي الذي لعبته هذه الرياضة في تشكيل شخصياتهم وتعزيز وعيهم المجتمعي. حيث قالت اللاعبة بلقيس الهاشمي، إحدى نجمات المنتخب الوطني: «منحتني الجوجيتسو الثقة والشجاعة، والأهم أنها علمتني كيف أمثل وطني أمام العالم بصورة مشرفة تليق باسم الإمارات». أما اللاعب حمد عيسى البلوشي، من فئة الباراجوجيتسو، فأكد أن «بساط الجوجيتسو منحني الحرية، وبطولة أبوظبي العالمية كانت شاهداً على قدرتي في تخطي الصعاب، وإثبات أن الإرادة أقوى من أي عائق».





وتُعد بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو أكثر من مجرد حدث رياضي، إذ باتت بمثابة جسر إنساني وثقافي يجمع بين مختلف الجنسيات والخلفيات، حيث يلتقي آلاف اللاعبين من شتى دول العالم على أرضية واحدة، يجمعهم شغف الرياضة، وتوحدهم القيم السامية التي تقوم عليها الجوجيتسو، في تجسيد حي لمكانة أبوظبي كعاصمة عالمية للجوجيتسو ومنارة للتلاقي الحضاري.