الفجيرة تستضيف الجولة السابعة لبطولة خالد بن محمد للجوجيتسو 27 الجاري



أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو انطلاق منافسات الجولة السابعة من النسخة الثانية لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لفئة «بدون البدلة»، والتي تستضيفها إمارة الفجيرة في مجمع زايد الرياضي، خلال يومي 27 و28 سبتمبر الجاري، بمشاركة واسعة من أبرز الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة. ستشهد هذه الجولة الإعلان عن بطل منافسات فئة «بدون البدلة»، إذ يتنافس عدد من الأندية والأكاديميات المرشحة لنيل اللقب، وسط توقعات بأن تكون المنافسة على أشدها بين نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، ونادي العين للجوجيتسو، وأكاديمية MOD، لا سيما أن هذه الأندية تصدرت المراكز الثلاثة الأولى منذ انطلاق المنافسات. وتشهد الجولة على مدى يومين العديد من النزالات، حيث يخصص اليوم الأول لمنافسات فئات تحت 12 و14 و16 عاماً، بينما يتضمن اليوم الثاني نزالات فئات تحت 18 عاماً والكبار والأساتذة.

وأكد يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن البطولة أكثر من مجرد ساحة منافسة، بل هي مدرسة حقيقية لصقل مهارات الأجيال الصاعدة وتعزيز جاهزية مختلف الفئات. وقال البطران: «تتطلب منافسات فئة «بدون البدلة» مستوى أعلى من المهارة والمرونة، إذ لا يستند اللاعب إلى زي يمنحه أفضلية في السيطرة، بل يعتمد على التكتيك وسرعة الحركة وحسن تقدير الموقف. وقد أثبتت الجولات الماضية أن الفرق الأكثر قدرة على التحول السريع بين الدفاع والهجوم هي التي نجحت في حصد المزيد من النقاط».



وأضاف البطران: «خلال هذه الجولة سيتم تحديد البطل في فئة «بدون البدلة» بعد مشوار طويل من المنافسات، على أن يكون التتويج الرسمي لبطلي منافسات فئتي «البدلة» و«بدون البدلة» خلال الجولة الأخيرة في أبوظبي منتصف شهر أكتوبر».



وتواصل البطولة ترسيخ مكانتها أحد أبرز الفعاليات الرياضية ضمن أجندة الجوجيتسو على مستوى الدولة، حيث تجمع بين التنافس الرياضي القوي ونشر قيم الانضباط والاحترام وروح الفريق بين اللاعبين، فضلاً عن دورها منصة مجتمعية للتفاعل والتواصل بين الأسر والعائلات ومحبي رياضة الجوجيتسو.