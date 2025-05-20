فتح باب التسجيل للنسخة 17 من «عالمية أبوظبي للجوجيتسو»

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة السابعة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي تقام نوفمبر المقبل في صالة مبادلة أرينا بالعاصمة أبوظبي. وتُعد البطولة واحدة من أبرز الفعاليات على أجندة رياضة الجوجيتسو العالمية، إذ تستقطب نخبة اللاعبين واللاعبات من مختلف دول العالم، وتوفر لهم منصة مثالية لاستعراض مهاراتهم في مختلف الفئات العمرية، ضمن أجواء تنافسية عالية تعكس مكانة أبوظبي كمركز عالمي لرياضة الجوجيتسو.

وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو: من المتوقع أن تستقطب النسخة المقبلة أكثر من 10 آلاف لاعب ولاعبة من دول العالم كافة، في رقم غير مسبوق يؤكد ريادة البطولة ومكانتها الدولية. وأضاف: «تواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها كوجهة رياضية عالمية بفضل دعم القيادة الرشيدة، وتمثّل هذه النسخة محطة استثنائية في تاريخ البطولة، لما تحققه من انتشار وتأثير على الساحة الرياضية محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وأوضح الظاهري: أن اللجنة المنظمة بدأت في تلقّي استفسارات وطلبات التسجيل من اللاعبين الراغبين في المشاركة، انطلاقاً من أهمية البطولة وخصوصيتها، حيث تمنح المشاركين أعلى عدد من النقاط التصنيفية، وتشكّل محطة حاسمة في مسار التنافس على جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو، أرفع الجوائز على الساحة الدولية.

وتنطلق فعاليات البطولة ببطولة أبوظبي العالمية للهواة من حملة الحزامين الأبيض والأزرق، ومنافسات الباراجوجيتسو لجميع فئات الأحزمة تليها منافسات مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو المخصصة لفئات الأطفال والبراعم والأشبال من حملة الحزام الأبيض.