عبدالمنعم الهاشمي: دعم القيادة الرشيدة وراء ريادة الإمارات العالمية في الجوجيتسو

أكد عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، أن النجاحات المتواصلة لرياضة الجوجيتسو على الصعيدين المحلي والعالمي هي ثمرة مباشرة للرؤية الثاقبة، والدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة الرشيدة كانت الأساس في وصول الجوجيتسو إلى مكانتها كونها رياضة وطنية لدولة الإمارات.

وأوضح أن ختام الموسم السنوي لجولات أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو في نسخته العاشرة يبقى محطة بارزة على خريطة الإنجاز الرياضي، بعد أن سجل الموسم مشاركة غير مسبوقة، تخطت حاجز 8000 لاعب ولاعبة من أكثر من 100 دولة، تنافسوا في أبرز العواصم العالمية بمختلف القارات، في مشهد يعكس المكانة الرائدة لأبوظبي مركزاً عالمياً لتطوير هذه الرياضة.

وأشار في تصريحاته على هامش حضوره منافسات اليوم الختامي من الجولة الختامية لبطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو إلى أن الإقبال الكبير من اللاعبين المصنفين عالمياً على المشاركة في الجولات المختلفة للبطولة يؤكد مصداقية التنظيم ومستوى المنافسة، ويجسد الثقة العالمية المتزايدة ببطولات أبوظبي، التي أصبحت معياراً للجودة والتطور، موضحاً أن استراتيجية الاتحاد المدروسة أسهمت في ترسيخ موقع الإمارات أكبر مطور لرياضة الجوجيتسو على مستوى العالم.

وتوجّه الهاشمي بالشكر والتقدير لفرق العمل في الإدارة التنفيذية بالاتحاد، ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، وشركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية IVSM، وأسر وعائلات لاعبي ولاعبات الإمارات الداعمين لهم، مؤكداً أن تضافر الجهود أسفر عن موسم استثنائي على جميع المستويات، وشدد على أن هذه المعطيات مجتمعة جعلت من الجوجيتسو رياضة وطنية، تُجسد قيم التحمل والانضباط والتفوق، وتعزز من الهوية الرياضية لدولة الإمارات.

وكشف الهاشمي عن وجود توجه لزيادة عدد الجولات الخارجية في بطولة أبوظبي غراند سلام خلال المواسم المقبلة، لتشمل عواصم جديدة ضمن قارات مختلفة، بالتوازي مع التوسع في البطولات الأخرى، التي تنظمها شركة الرؤية العالمية حول العالم، والتي من المقرر أن يصل عددها في الموسم المقبل إلى 500 بطولة، بما يغطي معظم المدن والعواصم الكبرى.

وأكد أن عدد المشاركين في بطولات أبوظبي خلال الموسم الحالي تجاوز 100 ألف لاعب ولاعبة، في حين تستهدف الخطط المستقبلية الوصول إلى 500 ألف لاعب ولاعبة خلال السنوات القليلة المقبلة، ثم إلى مليون مشارك ومشاركة، خلال أقل من عشر سنوات، بما يواكب الطموحات الوطنية لترسيخ ريادة الإمارات العالمية في هذه الرياضة.

وأضاف: «الوصول إلى مرحلة أن تكون رياضة الجوجيتسو بقيمها وأهدافها وإنجازاتها واقعاً حياً وراسخاً في الإمارات كونها رياضة وطنية، مسؤولية كبرى يجب أن تواكبها جهود متواصلة للحفاظ على المكتسبات، والعمل على مضاعفتها في المستقبل.

وبرغم ما تحقق فإننا نعتبر أنفسنا ما زلنا في منتصف الطريق بمهمتنا الأساسية، وهي بناء أجيال قوية قادرة على الحفاظ على مكتسبات الدولة، والمساهمة بفعالية في بناء مستقبلها المشرق، خصوصاً في ظل توجيهات القيادة، التي تضع «الرقم واحد»، والمركز الأول هدفاً دائماً في كل المجالات».

وفيما يتعلق بإنجازات المنتخبات الوطنية في البطولات الأخيرة، أوضح الهاشمي أنها جيدة، وأن سقف الطموح أكبر، مشيراً إلى أن الاستعدادات جارية لتحقيق نتائج مميزة بداية من بطولة آسيا، التي تستضيفها المملكة الأردنية الهاشمية الشهر الجاري، مروراً بعدد من الاستحقاقات القارية والعالمية المرتقبة، معبراً عن ثقته بقدرة أبطال الإمارات على استدامة التفوق في الصعود إلى منصات التتويج، التي اعتادوا عليها، رغم اتساع دائرة المنافسة الدولية وازدياد قوتها.

واختتم الهاشمي تصريحه بأنه سيتم الإعلان قريباً عن حدث نوعي بارز يتعلق برياضة الجوجيتسو، سيكون له تأثير كبير في مسيرة اللعبة على المستويين المحلي والدولي، على ضوء دعم اكتشاف النجوم، وصناعة الأبطال، وتعزيز ريادة الإمارات على الساحة العالمية.