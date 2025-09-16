الجولة الثانية من كأس رئيس الدولة للجوجيتسو تنطلق الجمعة من أبوظبي



تنطلق، الجمعة المقبل، منافسات الجولة الثانية من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، وسط ترقب كبير من الجماهير ومحبي الرياضة، ومشاركة أبرز لاعبي الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة. ومن المقرر أن تشهد البطولة نزالات قوية للاعبين فوق 18 عاماً، حيث يسعى جميعهم إلى حصد أكبر عدد ممكن من النقاط، لتعزيز حظوظ أنديتهم في المنافسة على اللقب الأغلى محلياً، لا سيما بعد أن قدّموا مستويات لافتة في الجولة الافتتاحية التي أقيمت في مارس الماضي.



وأكد محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن البطولة واحدة من أبرز المحطات على أجندة المنافسات المحلية، حيث إنها بمثابة تتويج لجهود الاتحاد والأندية في إعداد جيل متميز من اللاعبين القادرين على تمثيل الدولة في كبرى المحافل العالمية. ويستهل الوحدة الجولة الثانية من موقع الصدارة، بينما يدخل ناديا بني ياس والعين هذا التحدي بروح عالية ورغبة أكيدة في تقليص الفارق وتعزيز حظوظهما في السباق نحو اللقب.



من جهته قال محمود السيد، مدير أكاديمية الجوجيتسو في نادي الوحدة: «نتطلع إلى الحفاظ على صدارة الترتيب في الجولة الثانية من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، وندخل المنافسات بعقلية الفوز. عملنا على إعداد لاعبينا بدنياً وذهنياً عبر تدريبات مكثفة ركزت على سرعة التحول من الدفاع للهجوم والسيطرة على إيقاع النزال، إضافة إلى تحليل نزالات الجولة الأولى ووضع خطط تناسب كل منافس. ثقتنا كبيرة بأن الانضباط التكتيكي والروح القتالية هما سبيلنا للحفاظ على القمة».



ومن المتوقع أن تستقطب الجولة الثانية حضوراً جماهيرياً كما هي العادة في مثل هذه البطولات، بفضل الشعبية الكبيرة التي تحظى بها رياضة الجوجيتسو في الدولة، وما تتمتع به البطولة من مكانة خاصة لدى الجماهير كونها تحمل اسم صاحب السمو رئيس الدولة، الأمر الذي يجعلها محط أنظار عشاق الرياضة من مختلف الأعمار والفئات.