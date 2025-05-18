الإمارات تواصل الصدارة في «ختامية أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو»

واصل لاعبو الإمارات صدارتهم لمنافسات الجولة الختامية من بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، في ختام فعاليات اليوم الثاني، التي تستضيفها صالة «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، وتُختتم اليوم بعد موسم دولي حافل بالمنافسات.

وخصصت منافسات اليوم الثاني لفئتي الأطفال والناشئين، حيث شهدت نزالات قوية ومنافسات حماسية بين المشاركين من مختلف الجنسيات، وتمكن لاعبو الإمارات من حصد أكبر عدد من الميداليات، متقدمين على كازاخستان التي حلت في المركز الثاني، والبرازيل في المركز الثالث.

حضر المنافسات عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وتريس الكتبي، رئيس خدمات دعم الأعمال في مجموعة «إيدج» الراعي الرئيسي للحدث، والدكتور أحمد القبيسي، الأمين العام المساعد في مجلس أبوظبي الرياضي بالإنابة، وطارق البحري، مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو.

وأكد محمد سالم الظاهري، أن بطولة أبوظبي غراند سلام باتت واحدة من أهم المحطات الدولية على أجندة اللعبة، وتحظى باهتمام واسع من نخبة المصنفين الأوائل حول العالم، لما توفره من بيئة تنافسية عالية وتنظيم احترافي.

وقال الظاهري: «أبوظبي أثبتت مجدداً أنها عاصمة الجوجيتسو العالمية، حيث لا تكتفي بتنظيم أقوى البطولات، بل تحتضن الأبطال وتكافئهم، وتعمل على تطوير اللعبة واستكشاف المواهب الناشئة.

كل ذلك يتم بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، والاستراتيجية المدروسة التي ينفذها اتحاد الإمارات للجوجيتسو ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، ما يعزز من مكانة الدولة كأكبر مطور للعبة في العالم».

من جانبه، أكد تريس الكتبي، أن البطولة تجسد روح العزيمة والتميّز، قائلاً: «يسعدنا أن نكرّم روح المنافسة والعزيمة على الفوز».

كما عبّر د. أحمد القبيسي، أمين عام مساعد في مجلس أبوظبي عن فخره بنجاح بطولة أبوظبي غراند سلام قائلاً: «نفتخر في مجلس أبوظبي بهذا الإنجاز الكبير الذي يرسخ مكانة العاصمة كمركز رياضي عالمي.

نجاح بطولة أبوظبي غراند سلام لعشرة مواسم متتالية يعكس التزامنا بالتميز التنظيمي والدعم المستمر لرياضة الجوجيتسو على الساحة الدولية، من أبوظبي إلى العالم».

وبدورها، عبّرت البطلة الإماراتية غلا الحمادي عن فخرها بتحقيق الميدالية الذهبية في الجولة الختامية، قائلة: «أشعر بفخر واعتزاز كبيرين بتحقيقي هذا الفوز في بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو. المشاركة في هذه البطولة المرموقة التي تنظمها الدولة على أعلى مستوى من الاحترافية تمثل شرفاً كبيراً لكل لاعب ولاعبة على الساحة الدولية».

وأضافت: «الدعم المتواصل لرياضة الجوجيتسو في دولة الإمارات يمنحنا، نحن الرياضيين، دافعاً أكبر للتفوق ورفع علم الدولة عالياً في المحافل الدولية».

تجدر الإشارة إلى أن رياضة الجوجيتسو تحظى بمكانة استراتيجية في دولة الإمارات، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتعزيز الصحة البدنية والذهنية، وغرس قيم التحمل والانضباط والثقة بالنفس والشجاعة بين فئات المجتمع.

وتُختتم منافسات البطولة بتتويج الأبطال في فئة الأحزمة السوداء والبنية بمختلف الأوزان، حيث تُسلط الأضواء على نخبة اللاعبين المحترفين الذين تصدروا الترتيب العام.

ويشكل هذا الختام محطة مميزة لموسم عالمي انطلق من أبوظبي وطاف ثماني مدن، بمشاركة أكثر من 8.000 لاعب ولاعبة من مختلف القارات، ليعكس مكانة أبوظبي كوجهة أولى لرياضة الجوجيتسو.

ويُنتظر أن يشهد اليوم الختامي مراسم تتويج الأبطال بحسب التصنيف السنوي، ليُختتم بذلك موسم استثنائي رسخ من خلاله رياضة الجوجيتسو حضورها العالمي، انطلاقاً من العاصمة أبوظبي.