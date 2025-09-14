ختام مميز للجولة السادسة من بطولة خالد بن محمد للجوجيتسو بالفجيرة



اختتمت مساء اليوم فعاليات الجولة السادسة من النسخة الثانية لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، وسط حضور جماهيري غفير وأجواء تنافسية حماسية. وامتدت منافسات الجولة السادسة على مدار 3 أيام، وشهدت في يومها الختامي نزالات فئات الأطفال والبراعم والأشبال تحت 12 عاماً. وفي ختام الجولة السادسة للبطولة، تصدر نادي بني ياس للجوجيتسو، تلاه نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وصيفاً، ونادي العين للجوجيتسو المركز الثالث.



حضر منافسات اليوم الختامي وشارك في تتويج الفائزين معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس الاتحاد الإماراتي، نائب رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام والقوة البدنية؛ يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو؛ فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو؛ ناصر العبدول، المدير الإقليمي لمنطقة دبي في مصرف أبوظبي الإسلامي؛ عبدالله الظنحاني، مدير مصرف أبوظبي الإسلامي فرع دبا.



وأكد فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، بأن البطولة أصبحت محطة رئيسية لصقل مواهب اللاعبين الناشئين، ومنصة لإبراز الكفاءات الصاعدة القادرة على تمثيل الدولة في البطولات الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أن النجاح المتواصل للبطولة يعكس رؤية اتحاد الإمارات للجوجيتسو في دعم الأندية والأكاديميات، وتعزيز ثقافة التفوق والتميز الرياضي.



وقال: تجمع البطولة، التي تحمل اسماً غالياً على القلوب، تحت مظلتها مختلف شرائح المجتمع من لاعبين وأسر ومحبّي الجوجيتسو، في أجواء تفاعلية تعزز روح التلاحم المجتمعي، وتكرس القيم التي تقوم عليها هذه الرياضة مثل الالتزام والانضباط والعمل بروح الفريق. كما تسهم في تعزيز مكانة الرياضة كخيار أساسي لنمط حياة صحي ومتوازن.



وأكدت شيرين أحمد محمود، والدة أحمد الكندي لاعب نادي الفجيرة للفنون القتالية الفائز بذهبية فئة الأطفال وزن 24 كجم، أنه يواظب على المشاركة في هذه البطولة المهمة في مختلف جولاتها، ويمارس الجوجيتسو منذ نحو عام، حيث اختار رياضة الجوجيتسو بنفسه وأحبها، ويمارسها يومياً. وتقول: شاركنا مرات عدة في بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، وسعداء جداً بما يحققه أبني، خاصة وأنها رياضته المفضلة، ناهيك عن فوائدها العديدة.