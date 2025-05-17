جوجيتسو الإمارات يتصدر منافسات أول أيام «أبوظبي غراند سلام»

اختتمت مساء أمس منافسات اليوم الأول من بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، التي تقام في «مبادلة أرينا»، بمدينة زايد الرياضية، وتستمر حتى غد الأحد، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم اللعبة، يصل عددهم لأكثر من 2500 لاعب ولاعبة، من 66 دولة حول العالم.

وشهد اليوم الأول إقامة نزالات فئتي الهواة والأساتذة، وسط حضور جماهيري كبير، وأجواء حماسية عكست المكانة المتميزة للبطولة على الساحة الرياضية الدولية، والدور الريادي لدولة الإمارات في تطوير رياضة الجوجيتسو، وتعزيز انتشارها عالمياً.

وأسفرت نتائج اليوم الأول عن تصدّر دولة الإمارات لجدول الترتيب العام للبطولة، ثم تلتها روسيا في المركز الثاني، وكازاخستان في المركز الثالث، في تأكيد جديد على تفوق اللاعبين الإماراتيين، وقدرتهم على تحقيق الإنجازات الدولية.

وأكد يوسف عبد الله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن بطولة أبوظبي غراند سلام، تواصل ترسيخ مكانتها كإحدى أهم الوجهات العالمية لنجوم اللعبة، مشيراً إلى أن ما تبذله دولة الإمارات من جهود متواصلة، يدعم تطوير اللعبة، ورفدها بالكوادر الموهوبة.