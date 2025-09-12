بطولة آسيا القارية للجوجيتسو تعزز مكانتها على الأجندة الدولية





اختتمت منافسات النسخة السابعة من بطولة آسيا القارية للجوجيتسو، التي نظمتها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، بعد ثلاثة أيام من النزالات رفيعة المستوى التي جمعت أكثر من ألف لاعب ولاعبة من مختلف الفئات، في أجواء جسدت قوة التحدي والروح التنافسية، وعكست في الوقت ذاته المستوى التنظيمي والفني المتميز الذي تنفرد به بطولات الرابطة، لترسخ مكانة البطولة ضمن أبرز الفعاليات الكبرى على الساحة العالمية للجوجيتسو.



وأثبتت البطولة مجدداً دورها كمنصة أساسية لإعداد وتأهيل اللاعبين للاستحقاقات الدولية، من خلال ما وفرته من أجواء تنافسية بمعايير عالية المستوى أسهمت في تطوير قدراتهم الفنية والذهنية، فضلاً عن كونها محطة معتمدة لحصد النقاط التصنيفية المؤهلة للمشاركة في جائزة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، الحدث الأبرز على أجندة هذه الرياضة عالمياً.



وأكد زيد إيغلتون، مدير العمليات في شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، أن البطولة رسخت قدرتها على استقطاب نخبة اللاعبين المحترفين من مختلف القارات، مشيراً إلى أن قوة النزالات والمستوى الفني المتميز يعكسان الدور الريادي لأبوظبي في تطوير رياضة الجوجيتسو وتعزيز حضورها العالمي.



ويجسد نجاح النسخة السابعة من البطولة التوجه الاستراتيجي لدولة الإمارات في الاستثمار في القطاع الرياضي، عبر توفير بيئة احترافية متكاملة تسهم في إعداد جيل جديد من الأبطال القادرين على المنافسة في كبرى المحافل الدولية، وترسيخ موقع أبوظبي عاصمة عالمية للجوجيتسو، ووجهة رائدة لاستضافة البطولات الكبرى.