محمد العويس: البيئة المثالية وراء إنجازات «الشارقة للدفاع عن النفس»



أكد محمد حميد العويس عضو مجلس ادارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، أن البيئة المثالية وراء الفوز الانجازات التي حققها النادي، حيث الفوز بالمركز الأول في الجولة الأخيرة لبطولة «خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو بدون بدلة» وأيضا تحقيق المركز الأول في بطولة اكاديمية عجمان للتايكواندو برقم قياسي بعدد الميداليات التي تحققت خلال فترة شهر واحد تقريباً، مشيراً إلى أن فوز النادي في فئة الأندية التخصصية يأتي تعزيزاً للانجازات الرياضية المتتالية ويعكس الخطة الاستراتيجية للنادي ودقة تنفيذها، إضافة إلى التألق في في برنامج صيف الشارقة الرياضي «عطلتنا غير 2025» والذي يعكس الرؤية التي يتمتع بها النادي في كافة المجالات الثقافية والتوعوية والإبداعية تزامنا مع التميز في المجال الرياضي والبيئة المثالية التي يتمتع بها



وأكد محمد العويس، أن مجلس ادارة النادي برئاسة أحمد سعيد الجروان يحرص على الاعتناء بفريق العمل وبتعزيزه بكل مقومات التخطيط المثمر والتنفيذ الناج لخططه المستدامة، مثمناً دعم ورعاية مجلس الشارقة الرياضي، وجميع الجهات التي ساهمت بدعم نجاح كافة الفعاليات، مثمناً جهود الإدارة التنفيذية وادارتي التدريب الرياضي والاتصال والاعلام الرقمي للتفاني الذي ميز الجهود المبذولة.



واشار العويس، إلى أن الكثير من المشاركين اختاروا المشاركة في برنامج النادي الصيفي من مناطق مختلفة لقناعتهم بجودة الفقرات المقدمة وان مدربي النادي اكنشفوا لاعبين جدد تم ضمهم لصفوف النادي ومواهب تألقت في مجالات آخرى ستجد طريقها مفتوحا للتميز في كافة المجالات.