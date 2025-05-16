الجولة الختامية من أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو تنطلق اليوم

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة «أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو» عن اكتمال الاستعدادات لانطلاق الجولة الختامية من السلسلة العالمية من البطولة، التي تنطلق اليوم، وتستمر حتى بعد غد في «مبادلة أرينا»، بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، بمشاركة أكثر من 2500 لاعب ولاعبة من 66 دولة، من بينهم أكثر من 300 من حملة الحزام الأسود.

وتعد الجولة الختامية، التي تنظمها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو، المحطة الأخيرة في موسم 2024 - 2025، بعد جولات ناجحة أقيمت في عواصم عالمية مثل إسطنبول، وريو دي جانيرو، ودالاس، وطوكيو، وشيان، وروما، وموسكو، ولندن، لتكون العاصمة أبوظبي محطة الختام لموسم استثنائي.

وأكد عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، أن البطولة تعد تتويجاً لرؤية دولة الإمارات في ترسيخ مكانة رياضة الجوجيتسو على الصعيد العالمي.

وقال إن «أبوظبي غراند سلام ليست مجرد بطولة، بل منصة ملهمة، تجمع نخبة الأبطال من مختلف القارات في بيئة احترافية تليق بالنجوم، والجوائز التي تقدمها الرابطة في ختام كل موسم، تمثل حافزاً حقيقياً لجميع اللاعبين، وتشجع على الاستمرارية والتميز».

وأضاف: «نحن في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وبدعم القيادة الرشيدة، مستمرون في تمكين الرياضيين، وتقديم نموذج عالمي يحتذى به في تنظيم الفعاليات الكبرى، ما يعزز من مكانة الدولة عاصمة عالمية للجوجيتسو».

من جهته، أعرب حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «إيدج»، الراعي الرئيسي للبطولة، عن فخر المجموعة بدعم هذا الحدث العالمي، مؤكداً أن البطولة تجسد قيم التميز والانضباط والطموح، وتسهم في تعزيز الروح الرياضية والتواصل المجتمعي.

وأكدت اللجنة المنظمة جاهزيتها من حيث الجوانب الفنية والتنظيمية للبطولة، حيث تم تجهيز 11 بساطاً للمنافسات، وفق أعلى المعايير الدولية، إلى جانب توفير بنية تحتية متكاملة وخدمات جماهيرية وترفيهية، تواكب حجم الحدث.

وتنطلق منافسات البطولة بمواجهات فئتي الناشئين والأساتذة، تليها نزالات الحزام الأزرق والبنفسجي، فيما تخصص منافسات يوم غد لفئتي الحزام البني والأسود، على أن تختتم البطولة بعد غد بالنزالات النهائية، وحفل التتويج الرسمي، وتكريم الفائزين بجوائز التصنيف السنوي.

وأعرب البرازيلي يواندرسون فيريرا، أحد أبرز نجوم الجوجيتسو العالميين، عن اعتزازه بالمشاركة في الجولة الختامية، مؤكداً أن البطولة تمثل ذروة موسم كامل من العمل والتحضير، وتوفر منصة مثالية لاختبار قدرات اللاعبين أمام أفضل المنافسين في العالم، مشيراً إلى أن «أبوظبي هي المكان الذي تصنع فيه الإنجازات ويكتب فيه المجد».

وأكدت البطلة العالمية جوليا ألفيز، أن التنافس في أبوظبي يحمل طابعاً خاصاً لما تمثله المدينة من رمزية وقيمة تنظيمية وفنية عالية، مشيدة بدورها المحوري في جعل الجوجيتسو رياضة عالمية.

ويشهد اليوم الختامي للبطولة حفل توزيع جوائز رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، لتكريم المصنفين الأوائل عن الموسم في فئات تشمل أفضل لاعب، وأفضل لاعبة، وأفضل نادٍ، وأفضل لاعب ناشئ، بإجمالي جوائز مالية وتكريمية يبلغ 180 ألف دولار.