200 ميدالية للإمارات في بطولة آسيا القارية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو



رفعت الإمارات رصيدها من الميداليات إلى 200 ميدالية في النسخة السابعة من بطولة آسيا القارية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، المقامة في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، وسط مشاركة واسعة لنخبة من أبرز المواهب واللاعبين الصاعدين والأساتذة من مختلف أنحاء العالم.



وشهد اليوم الثاني من البطولة، الذي خُصص لفئة البراعم والأشبال والناشئين تحت 16 سنة، والشباب تحت 18 عاماً، تألقاً لافتاً للنجوم الصغار والناشئين من أبناء الدولة، لترتفع حصيلة المنتخب إلى 64 ميدالية ذهبية، و79 فضية، و57 برونزية، ما يعكس مستوى التحضير العالي والاهتمام الكبير الذي توليه المؤسسات الرياضية بالدولة لصقل المواهب الناشئة وتوفير البيئة المثالية لتطورهم.



حضر منافسات اليوم وتوج الفائزين محمد بن دلموج الظاهري، ويوسف البطران، عضوا مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وفهد علي الشامسي، أمين عام الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، وطارق البحري، مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP).

ونجح أبطال الإمارات في إضافة 40 ميدالية ذهبية، و55 فضية، و43 برونزية في منافسات اليوم الثاني التي أقيمت على 9 أبسطة اليوم بحضور جماهيري كبير من الأسر والعائلات ومحبي رياضة الجوجيتسو في الدولة ومن رافقوا أبناءهم من المقيمين والقادمين من الخارج.



وأكد محمد بن دلموج الظاهري أن النسخة السابعة من البطولة تواصل نجاحها على كافة المستويات التنظيمية والفنية والمجتمعية، مشيراً إلى أن اليوم المخصص لمنافسات البراعم والناشئين كشف عن حجم الشغف والإقبال الكبير من الفئات السنية الناشئة على هذه الرياضة، وهو ما يبشر بجيل واعد قادر على حمل راية اللعبة في المستقبل القريب.



وقال: «ما نراه اليوم من تفاعل كبير من الأطفال وأسرهم في البطولة، يعكس بوضوح أن الجوجيتسو لم تعد مجرد رياضة تنافسية، بل تحولت إلى منصة تربوية - اجتماعية تنمي قيماً مهمة في نفوس الأجيال الجديدة مثل الانضباط، والشجاعة، واحترام المنافس، والانتماء، والثقة بالنفس. إن البطولة تُعد حدثاً مجتمعياً بامتياز، يجمع العائلات في أجواء رياضية داعمة، ويمنح أولياء الأمور فرصة لمتابعة أبنائهم عن قرب وهم يتطورون في بيئة صحية وآمنة».



وأضاف «الهدف من مثل هذه البطولات لا يقتصر على الجانب الرياضي فقط، بل يمتد ليشمل أبعاداً صحية وتربوية مهمة، فهي تسهم في تقليل نسب السمنة بين الأطفال، وتحد من التأثيرات السلبية للعزلة المرتبطة باستخدام الأجهزة الذكية. إن ما رأيناه اليوم من نتائج إيجابية لمواهب الإمارات يعكس حجم الجهود المبذولة في إعداد هذا الجيل، ويمنحنا مؤشراً قوياً على أن مستقبل الجوجيتسو الإماراتي بخير».



وعبر محمد بن دلموج الظاهري عن سعادته بالمستوى الفني المتميز الذي أظهره أبناء الإمارات في نزالات اليوم، مؤكداً أن البطولة باتت تشكل محطة رئيسية في مسار تطور اللاعبين من مرحلة التأسيس وحتى الاحتراف، بفضل النظام المتكامل الذي تتبعه الرابطة بالتعاون مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو.