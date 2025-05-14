إغلاق باب التسجيل في الجولة الختامية من «أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو»

أغلق، أمس، باب التسجيل للمشاركة في الجولة الختامية من بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، التي تنظمها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو واتحاد الإمارات للجوجيتسو، وتستضيفها «مبادلة أرينا» في العاصمة أبوظبي بداية من بعد غدٍ حتى الأحد المقبل، وسط اهتمام عالمي واسع بالحدث الذي يُعدّ مسك ختام موسم استثنائي من البطولات.

وتُشكّل جولة أبوظبي المحطة الأخيرة لسلسلة «أبوظبي غراند سلام» لموسم 2024 - 2025، بعد أن جابت عدداً من المدن والعواصم العالمية الكبرى، شملت إسطنبول، وريو دي جانيرو، وميامي، وطوكيو، وبكين، وروما، وموسكو، ولندن، قبل أن تحط رحالها في العاصمة أبوظبي، التي تحتضن المشهد الختامي بمشاركة نخبة من أبطال العالم.

وبلغ عدد الجنسيات المشاركة في الجولة الختامية 66 جنسية، فيما زاد عدد اللاعبين واللاعبات المسجلين عن 2500 لاعب ولاعبة، من بينهم أكثر من 300 من حملة الحزام الأسود، في تأكيد على الحضور الدولي الواسع والثقة الكبيرة التي تحظى بها البطولة لدى مجتمع الجوجيتسو العالمي.

وتشهد الجولة الختامية لحظة تاريخية بتكريم المصنفين الأوائل في ترتيب رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، تقديراً لإنجازاتهم خلال الموسم، وذلك بجوائز مالية وتكريمية تصل قيمتها إلى 180 ألف دولار أمريكي.

ويبرز من بين النجوم الإماراتيين المشاركين كل من عمر السويدي، وخالد الشحي، وشما الكلباني، إلى جانب مجموعة من أبرز الأسماء العالمية.