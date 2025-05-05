«الشبل» حمدان يثير تفاعلاً بفوز خاطف في جوجيتسو الإمارات

فجر «الشبل» حمدان أسد علي مفاجاة من العيار الثقيل بفوزه بذهبية أول بطولة يشارك فيها ضمن بطولات الإمارات للجوجيتسو فئة 18 كجم ليؤكد انه مشروع بطل إماراتي يشرف دولة الإمارات في رياضة الجوجيتسو.

وقالت البطلة سلوى آل علي بطلة الإمارات ولاعبة منتخب الإمارات في الجوجيتسو وأم «الشبل» حمدان أسد علي أن المستوي المبهر الذي ظهر به البطل الصاعد حمدان كان متوقعاً لها بحكم متابعتها لتدريباته اليومية بمعدل 4-5 ساعات يومياً رغم صغر سنه "5 سنوات" وحداثة تجربته مع بطولات الجوجيتسو.

وأكدت أن فرحتها بانجاز الشبل حمدان تضعها في تحدٍ كبير لأجل مواصلة التدريبات بذات المستوى الشاق حتى يواصل الصعود المتكرر على منصات التتويج، لان هذه الذهبية تعتبر بداية الطريق لأجل حجز مقعده ضمن فئته في منتخب الإمارات ليواصل تمثيل الدولة في المحافل الدولية ويعمل مع زملائه للحفاظ على الرقم واحد الذي تمثله في رياضة الجوجيتسو التي تعتبر دولة الإمارات قائدة لحملة تطويرها ووصولها إلى العالمية وباتت أبوظبي عاصمتها.