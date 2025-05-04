بني ياس يتصدر منافسات بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

تواصلت، أمس، منافسات الجولة الثالثة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لفئة البدلة، التي تقام في صالة مبادلة أرينا بالعاصمة أبوظبي، بمشاركة واسعة من لاعبي ولاعبات فئتي الناشئين تحت 14 و16 عاماً.

وشهدت نزالات اليوم الثاني مستوى فنياً عالياً وأداء قوياً، عكس التطور المتواصل لرياضة الجوجيتسو في الدولة، والنجاحات التي تحققها الأندية والأكاديميات في صقل وتأهيل المواهب الصاعدة.

وأسفرت لنتائج عن تصدر نادي بني ياس الترتيب العام، يليه نادي الجزيرة في المركز الثاني، ونادي العين في المركز الثالث، وشهدت المنافسات حضوراً جماهيرياً لافتاً من العائلات والمشجعين، في أجواء حماسية عززت من الروح المجتمعية والقيم النبيلة، التي تمثلها الرياضة.

وأكد محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن البطولة تمثل إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية تطوير اللعبة في الدولة، خاصة من حيث تركيزها على الفئات السنية الصغيرة، التي تعد حجر الأساس في استدامة التميز الرياضي.

وأشار إلى أن نظام التصنيف المعتمد في البطولة يشكل حافزاً كبيراً للأندية والأكاديميات لمضاعفة جهودها في تطوير اللاعبين وتحقيق نتائج مشرفة، الأمر الذي ينعكس على مستوى المنافسات، وزيادة قاعدة الممارسين على مستوى الدولة.

وأوضحت منيرة حسن، والدة اللاعبين سيف وسعود وميرة البلوشي، أن رياضة الجوجيتسو تسهم في إكساب الأبناء مهارات التوازن بين التحصيل الدراسي والنشاط الرياضي، وتعزز لديهم قيم الانضباط وتنظيم الوقت وتحقيق الأهداف.

وأضافت أن مشاركاتهم في بطولات الاتحاد كان لها أكبر الأثر على تصرفاتهم، وعززت من وعيهم وانضباطهم داخل البساط وخارجه. وتنطلق، اليوم، منافسات فئات البراعم والأشبال تحت 12 عاماً، وسط مشاركة واسعة من الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة.