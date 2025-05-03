بني ياس يتصدر بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

انطلقت، أمس، منافسات اليوم الأول من الجولة الثالثة لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لفئة «البدلة»، التي تقام في «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، بمشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية، وتوّج نادي بني ياس بالمركز الأول، وحلّت أكاديمية M.O.D في المركز الثاني، وجاء نادي الجزيرة في المركز الثالث.

وتُعد البطولة محطة رئيسية ضمن أجندة الموسم المحلي لرياضة الجوجيتسو، وشهدت الجولة الثالثة في يومها الأول حضوراً لافتاً لمجموعة كبيرة من اللاعبين واللاعبات من فئات الشباب والكبار والأساتذة، في أجواء تنافسية جمعت بين الموهبة والخبرة.

وأسهمت في تطوير المهارات الفنية للمشاركين. حضر المنافسات كل من عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، والدكتور راشد عبيد السويدي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة.

والدكتور أحمد عبدالله القبيسي، الأمين العام المساعد بالإنابة لمجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد حميد بن دلموج الظاهري، ويوسف عبدالله البطران، عضوا مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وسهيل عبدالله العريفي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي، وأحمد الشيخ الزعابي، مساعد مدير إدارة التنفيذ في شركة مدن العقارية، إلى جانب عدد من ممثلي الشركاء والأندية والأكاديميات المشاركة.