«أبوظبي إكستريم» تنظم بطولة موسكو للمرة الأولى

أعلنت منظمة «أبوظبي إكستريم» عن إقامة النسخة العاشرة من بطولتها العالمية للجوجيتسو والجرابلينغ للمرة الأولى في العاصمة الروسية موسكو، وذلك في 31 مايو الجاري، في صالة «دينامو»، ضمن استراتيجية التوسع الدولي، واستهداف مناطق جديدة في عالم الفنون القتالية.

وأكدت المنظمة، في بيان أمس، أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز حضور البطولة في روسيا الاتحادية وآسيا الوسطى، واستقطاب أبرز المواهب في رياضات الجوجيتسو والجرابلنج وفنون القتال المختلطة.

حيث تشهد النسخة العاشرة مشاركة نخبة من الأسماء البارزة من روسيا وكازاخستان وطاجيكستان وأوزبكستان، إلى جانب عدد من المحترفين البرازيليين المعروفين على الساحة العالمية.

وأكدت إدارة «أبوظبي إكستريم»، أن اختيار موسكو لاستضافة هذه النسخة، يأتي لما تمثّله روسيا من عمق رياضي وتاريخي في رياضات القتال والمصارعة.

حيث أنجبت نخبة من أبرز نجوم هذه الرياضات، ومنهم البطل العالمي حبيب نورمحمدوف، بما يعزز من فرص اكتشاف مواهب جديدة، وتوسيع قاعدة المشاركين في هذه الرياضات.

وقال طارق البحري مدير عام «الرؤية العالمية لإدارة الرياضات»، إنه في هذه النسخة، تم اختيار مجموعة من أبرز المقاتلين المصنّفين عالمياً، حيث تتضمن بطاقة النزالات مواجهات غير مسبوقة، تجمع أبطالاً في رياضات الجوجيتسو والجرابلنج وفنون القتال المختلطة، متوقعاً أن تحظى البطولة بإقبال جماهيري واسع.

وأعرب عن ثقته بأن تكون هذه النسخة محطة فارقة في مسيرة البطولة، نظراً إلى نوعية النزالات والمستوى الفني المرتقب، ما يعكس رؤية المنظمة في الترويج لهذه الرياضات، وتوسيع انتشارها على المستوى العالمي.

وكانت النسخة التاسعة من بطولة «أبوظبي إكستريم»، قد أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس، في أبريل الماضي، وشهدت نجاحاً لافتاً على المستويين التنظيمي والتنافسي، وجذبت حضوراً جماهيرياً كبيراً.