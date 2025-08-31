انطلاقة قوية لمنافسات كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو

وانطلقت البطولة بإجراءات الوزن الرسمية لجميع الفئات المشاركة «الأشبال تحت 14 سنة، والناشئين تحت 16 سنة، والشباب تحت 18 سنة، والكبار» بمشاركة واسعة من أندية وأكاديميات الدولة.
واتسمت منافسات اليوم الأول من الجولة التأهيلية للبطولة بندية كبيرة بين اللاعبين المشاركين، حيث برزت مهاراتهم العالية وإصرارهم على تحقيق الانتصارات التي تضمن لأنديتهم مكاناً في الدور النهائي، وسط حوافز مالية وجوائز قيمة.
وأشار إلى أن مشاركة أكبر عدد ممكن من اللاعبين في مختلف الفئات يعزز من قيمة المنافسات، موضحاً أن تكامل جهود الاتحاد مع الأندية والأكاديميات ينتج عنه بطولات رفيعة المستوى تسهم في رفع جاهزية اللاعبين، وإعدادهم بشكل متكامل لخوض الاستحقاقات الإقليمية والعالمية.
وأشاد الظاهري بجهود نادي شباب الأهلي في تنظيم البطولة وفق أعلى المعايير بما ينسجم مع أهميتها والاسم الغالي الذي تحمله، وأكد الظاهري، أن الأجواء المميزة وفرت بيئة مثالية ارتقت بالمنافسة وأسهمت في إبراز مجموعة من المواهب.