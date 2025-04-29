جوجيتسو الإمارات يرفع رصيده إلى 16 ميدالية في الجائزة الكبرى بباريس

واصل منتخبنا الوطني تألقه في بطولة باريس الجائزة الكبرى للجوجيتسو، رافعاً رصيده إلى 16 ميدالية ملوّنة مع ختام مشاركته، مساء أول من أمس، ليؤكد نجاحه في استكمال مسيرة الإنجازات من هذه المحطة الدولية المهمة، التي شهدت مشاركة أكثر من 400 لاعب ولاعبة من 30 دولة حول العالم.

وأضاف نجوم ونجمات المنتخب الوطني 10 ميداليات إلى حصيلة اليوم الأول، بواقع 4 ذهبيات و3 فضيات و3 برونزيات.

توّج بالميداليات الذهبية كل من عائشة الشامسي في وزن 45 كجم، وأسماء الحوسني في وزن 52 كجم، وسعيد الكبيسي في وزن 85 كجم، وعبد الله الكبيسي في وزن 94 كجم، بينما أحرز الفضيات مريم آل علي في وزن 45 كجم، وهزاع القبيسي في وزن 85 كجم، وهزاع فرحان في وزن 94+ كجم.

أما البرونزيات فكانت من نصيب ميثاء شريم في وزن 48 كجم، ومهدي العولقي في وزن 77 كجم، وفرّاج العولقي في وزن 94 كجم.

وأوضح محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن الأداء المشرّف الذي قدمه أبناء وبنات الإمارات في بطولة باريس الجائزة الكبرى للجوجيتسو، يعكس مدى الجدّية والتميز ويجسّد استدامة الجهد والعمل لدى اللاعبين والفرق الفنيّة، ويعزز خطط واستراتيجيات الاتحاد للحفاظ على الريادة العالمية في ظل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة.

من جهتها، عبّرت اللاعبة عائشة الشامسي، الحاصلة على ذهبية وزن 45 كجم، عن سعادتها، وأهدت هذا الإنجاز لوطنها الإمارات وللقيادة الرشيدة التي لا تدّخر جهداً في دعم أبنائها وبناتها الرياضيين، مؤكدة أنّ الفوز بالميدالية الذهبية في بطولة بهذا الحجم يعزز ثقتها ويحفزها على مضاعفة الجهود لتحقيق المزيد من الألقاب في البطولات المقبلة.