«كوماندو جروب» تتوج بلقب بطولة قطر الوطنية للجوجيتسو

توّجت أكاديمية «كوماندو جروب» بلقب بطولة قطر الوطنية للجوجيتسو، التي نظمتها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في العاصمة الدوحة، بعد أن تصدرت الترتيب العام على مستوى الأكاديميات، برصيد 51،600 نقطة، وسط مشاركة واسعة من نخبة اللاعبين من مختلف الفئات العمرية والمستويات الفنية.

ويأتي هذا الإنجاز، في إطار سلسلة البطولات الاحترافية التي تنظمها الرابطة حول العالم، ضمن رؤيتها الرامية إلى تعزيز حضور رياضة الجوجيتسو إقليمياً ودولياً، وترسيخ مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية لهذه الرياضة.

حضر البطولة الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان آل نهيان سفير دولة الإمارات لدى دولة قطر، إلى جانب عدد من المسؤولين في سفارة الدولة لدى دولة قطر، ما يعكس أهمية الحدث كمنصة رياضية وثقافية، تعزز الروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وتُعد بطولة قطر الوطنية محطة بارزة في مسيرة الرابطة على المستوى الإقليمي، لما توفره من بيئة مثالية لاكتشاف المواهب وصقل المهارات، وتعزيز ثقافة التنافس الشريف، فضلاً عن دورها في توطيد العلاقات الرياضية والثقافية بين الأكاديميات المشاركة.