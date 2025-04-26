منتخب الجوجيتسو يجتاز إجراءات الوزن الرسمية استعداداً لباريس

اجتاز لاعبو المنتخب الوطني للجوجيتسو، أمس، إجراءات الوزن الرسمية، استعداداً للمشاركة في بطولة باريس - الجائزة الكبرى للجوجيتسو، التي تقام في العاصمة الفرنسية خلال المدّة من 25 إلى 27 أبريل، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم اللعبة من دول العالم المختلفة.

وتأتي مشاركة المنتخب في إطار إستراتيجية اتحاد الإمارات للجوجيتسو لتعزيز حضور الدولة في البطولات، وترسيخ مكانتها على الساحة العالمية، ودعم مسيرة اللاعبين نحو تحقيق المزيد من الإنجازات.

حضر إجراءات الوزن مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في الاتحاد، إلى جانب أعضاء الجهاز الفني؛ حيث أكد المنهالي جاهزية اللاعبين وثقة الاتحاد بقدرتهم على المنافسة وتقديم مستويات متميزة تليق بمكانة الدولة الرياضية.

وقال المنهالي: "الروح العالية والجاهزية التي لمسناها لدى اللاعبين تعكس استعدادهم الكامل لخوض المنافسات بثقة، وتمثيل الدولة بأفضل صورة في هذا المحفل الدولي".

من جانبه، أعرب اللاعب سعيد الكبيسي، الذي ينافس في وزن 85 كجم، عن تطلع المنتخب إلى تحقيق نتائج مميزة، مؤكداً أن البطولة تمثل فرصة مهمة لتعزيز الحضور الدولي للجوجيتسو الإماراتي، والارتقاء برصيد الإنجازات الرياضية للدولة.