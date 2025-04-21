الإمارات تتصدر البطولة الإقليمية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو

اختتمت، مساء أمس، في صالة «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية منافسات البطولة الإقليمية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو - الساحل الشرقي، والتي أقيمت على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة واسعة من أبرز لاعبي ولاعبات الجوجيتسو على المستوى الدولي وسط حضور جماهيري مميز ومنافسات حافلة بالحماس والندية.

حضر اليوم الختامي عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وعدد من مسؤولي الإدارات التنفيذية، والذين تابعوا مجريات النزالات الختامية التي عكست المستوى المتقدم للبطولة والتطور المستمر للعبة على الصعيدين المحلي والعالمي.

وأكدت نتائج البطولة مجدداً، المكانة الريادية التي تحتلها دولة الإمارات على خارطة الجوجيتسو العالمية بعد تصدرها جدول الترتيب العام لعدد الميداليات، متفوقة على عدد من الدول صاحبة التاريخ الكبير في اللعبة، إذ جاءت البرازيل في المركز الثاني تلتها كولومبيا في المركز الثالث.

وعلى صعيد الأكاديميات، حافظت أكاديمية «كوماندو جروب» على صدارة الترتيب العام بفضل الأداء القوي لمقاتليها، تلتها أكاديمية «MOD»، ثم أكاديمية «777 بالمز الرياضية» في المركز الثالث.

وقال محمد سالم الظاهري: التعاون الوثيق بين اتحاد الإمارات للجوجيتسو ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو يعد نموذجاً متميزاً للعمل المؤسسي القائم على التكامل وتوحيد الجهود، بما يخدم مسيرة تطوير اللعبة على المستويين المحلي والدولي، وتأتي النجاحات المتتالية التي تحققها بطولات الاتحاد والرابطة، ومن بينها هذه البطولة، انعكاساً مباشراً لهذا التناغم في الرؤية والأهداف ونحن في الاتحاد نؤكد دعمنا المستمر لهذا المسار في سبيل ترسيخ موقع دولة الإمارات منصة عالمية رائدة لرياضة الجوجيتسو، ووجهة أولى لاستضافة الفعاليات الكبرى التي تستقطب نخبة نجوم العالم.