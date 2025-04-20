المواهب تتألق في البطولة الإقليمية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو

تواصلت، أمس، منافسات البطولة الإقليمية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو – الساحل الشرقي، التي انطلقت أول من أمس، وسط حضور جماهيري واسع وتفاعل كبير من أولياء الأمور ومحبي اللعبة من مختلف مناطق الدولة.

وتركزت منافسات اليوم الثاني من البطولة على فئتي الأطفال والناشئين، حيث تألقت مجموعة من المواهب الواعدة، التي قدمت مستويات فنية عالية، وأداء متميزاً يعكس تطور قاعدة رياضة الجوجيتسو في الدولة، وفعالية البرامج التدريبية المعتمدة لدى الأندية والأكاديميات.

وأكد عبدالله سالم الزعابي، رئيس قسم الفعاليات والأنشطة في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن البطولة تمثل محطة مهمة ضمن الأجندة السنوية للاتحاد، مشيراً إلى الحرص على تقديم تجربة تنظيمية متكاملة ترتقي لتطلعات اللاعبين وأسرهم. وقال: «نحرص في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وبالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، على تنظيم بطولات تواكب المكانة المتقدمة، التي وصلت إليها رياضة الجوجيتسو في دولة الإمارات. وقد عملنا على توفير بيئة مثالية للمنافسة، من خلال تجهيزات عالية المستوى، وجدول زمني دقيق، وفريق عمل محترف، لضمان سلاسة كل التفاصيل».

أهمية

وأضاف: «نولي أهمية كبيرة للجوانب المجتمعية في هذه البطولات، ونسعى لأن تكون مساحة للتفاعل بين العائلات، وتعزيز روح الرياضة داخل المجتمع، بما يتماشى مع أهداف المجتمع». وشهدت صالة مبادلة أرينا أجواء مفعمة بالحيوية والإثارة، حيث تابع الجمهور النزالات بحماس كبير، وسط تنظيم دقيق وبيئة مثالية للمنافسة. وشكلت البطولة فرصة مميزة للعائلات للاستمتاع بعطلة نهاية أسبوع رياضية ومجتمعية، في تجسيد حي لقيم عام المجتمع الهادفة إلى تعزيز الترابط الأسري والتلاحم المجتمعي.

وعبر سيف الدرمكي، لاعب أكاديمية أدما، عن سعادته بتتويجه بالميدالية الذهبية لفئة الناشئين، قائلاً: «أنا فخور جداً بتحقيقي للميدالية الذهبية اليوم. شعرت أن كل ساعات التدريب والتوجيه من المدربين أعطت ثمارها على البساط. هذا اليوم لن أنساه، لأن عائلتي كانت موجودة، وتشجعني من البداية وحتى التتويج. أشكر رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو على هذا التنظيم الرائع، وأتطلع لمزيد من البطولات والنجاحات».

وتختتم البطولة فعالياتها، اليوم، بإقامة مجموعة من النزالات القوية لفئات عمرية ومستويات فنية مختلفة، وسط توقعات باستمرار العروض المتميزة، التي تعكس مدى الانتشار والتطور المتسارع لرياضة الجوجيتسو في دولة الإمارات.