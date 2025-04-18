اتحاد الجوجيتسو يستعرض أجندة الموسم ومشاركات المنتخب

عقد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو اجتماعه الدوري في مقر الاتحاد بأبوظبي، حيث استعرض البطولات المقبلة في أجندة الموسم الحالي 2025، والجدول الزمني المقترح للنسخة السابعة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، إلى جانب المشاركات القارية والدولية للمنتخب الوطني.

وانعقد الاجتماع برئاسة عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وحضور كل من: محمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد، ومحمد بن دلموج الظاهري، ويوسف عبدالله البطران.

ومنصور محمد الظاهري أعضاء مجلس الإدارة، وفهد علي الشامسي عضو مجلس الإدارة الأمين العام للاتحاد، ومسؤولي الإدارات التنفيذية بالاتحاد، مبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية، ومحمد حسين المرزوقي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي.

كلمة

واستهل الاجتماع بكلمة لعبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، عبّر خلالها عن بالغ الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على دعمهما المتواصل لرياضة الجوجيتسو،.

مؤكداً أن هذا الدعم هو حجر الأساس في مسيرة التميز التي تحققها رياضة الجوجيتسو الإماراتية، على الصعيدين المحلي والعالمي. كما ثمّن الجهود المبذولة في الموسم السابق، مؤكداً أهمية التكاتف لمواصلة تحقيق الإنجازات الإقليمية والعالمية.

واستعرض الاجتماع النجاحات والإنجازات التي تم تحقيقها منذ بداية الموسم الحالي، واعتمد أجندة الفعاليات والمشاركات المحلية والدولية للموسم الجديد، إلى جانب اعتماد الخطط والاستراتيجيات المقررة للمرحلة المقبلة، والرامية إلى دعم رياضة الجوجيتسو، وتعزيز انتشارها، وتزويد اللاعبين بالأدوات اللازمة لمواصلة مسيرة الإنجازات، وترسيخ الريادة الإماراتية لرياضة الجوجيتسو على مستوى العالم.

كما تم استعراض الجدول الزمني المقترح للنسخة السابعة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، المقررة في نوفمبر المقبل، والاطلاع على آخر التحضيرات لانطلاق البطولة، .

والتأكيد على الجاهزية التنظيمية واللوجستية، بما يضمن بلوغها آفاقاً غير مسبوقة من التميز، وحصدها أصداء عالمية ضمن مجتمع الجوجيتسو العالمي، ولفت أنظار وسائل الإعلام العالمية.

وأكد محمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن البطولة تواصل ترسيخ مكانتها كأهم وأكبر بطولات الجوجيتسو على مستوى العالم، مشيراً إلى الحرص على تنظيم نسخة استثنائية تليق باسم أبوظبي، ومكانتها كعاصمة عالمية لرياضة الجوجيتسو.

وفي محور التحضير للمشاركات الدولية، ناقش الاجتماع خطط إعداد المنتخب الوطني للاستحقاقات المقبلة، بما يشمل فئتي الناشئين والكبار، والبرنامج التدريبي المكثف، الذي يتضمن معسكرات داخلية وخارجية، لرفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، ودعمهم لمواصلة مسيرة التميز، وتحقيق الإنجازات في مختلف الاستحقاقات الإقليمية والدولية.

وتم أيضاً اعتماد برنامج مشاركات المنتخب الوطني بمختلف فئاته العمرية، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على الصدارة القارية والعالمية. ويتضمن برنامج المشاركات الدولية للموسم 2025، بطولة العالم للجوجيتسو في تايلاند، وبطولة غرب آسيا في الأردن، وبطولة كأس العالم للشباب في كرواتيا، وبطولة الألعاب الآسيوية للشباب في البحرين، وبطولة الألعاب العالمية في الصين.

تقرير شامل

كما تم استعراض تقرير شامل عن واقع رياضة الجوجيتسو في الأندية، تضمّن أبرز التحديات والفرص، إلى جانب تحليل الوضع الراهن، وطرح عدد من المقترحات التطويرية الهادفة إلى دعم الأندية في تطوير مستوى اللاعبين، وتوسيع قاعدة الممارسين.

وتم خلال الاجتماع مناقشة واعتماد الميزانية للموسم الرياضي 2025، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للاتحاد، ويضمن استدامة البرامج الهادفة إلى إثراء رياضة الجوجيتسو المحلية، ومواصلة الارتقاء بمستوى البطولات المخططة.

وتناول الاجتماع جهود الاتحاد على صعيد تطوير رياضة الجوجيتسو، وترسيخ حضورها محلياً وإقليمياً وعالمياً، وذلك من خلال عقد مزيد من الشراكات مع أهم مؤسسات القطاعين العام والخاص، لما لذلك من أثر بالغ في تحقيق أهداف الاتحاد، وتعزيز الوعي بالرياضة، وترسيخ مكانة أبوظبي عاصمة عالمية لها.

وفي الختام، ناقش المجلس أبرز الإنجازات التي تحققت خلال الموسم الماضي، ووقف على أبرز التحديات المتوقعة، مؤكداً أهمية تضافر الجهود لتحقيق تطلعات الاتحاد. كما ناقش المجلس ما استجد من أعمال، مؤكدين المضي قدماً في تنفيذ الأجندة الطموحة للاتحاد، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في الارتقاء بمستوى رياضة الجوجيتسو في الإمارات.