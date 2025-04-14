10 ميداليات لأبطال الإمارات في «أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو» بلندن

اختتمت، مساء أمس، منافسات اليوم الثاني من جولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو في العاصمة البريطانية لندن، والتي أقيمت في صالة «كوبر بوكس أرينا»، بمشاركة أكثر من 700 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم لفئتي الناشئين والأساتذة، وسط حضور جماهيري كبير تفاعل مع النزالات القوية التي شهدتها البطولة.

سجل لاعبو الإمارات حضوراً لافتاً في اليوم الثاني من المنافسات، حيث نجحوا في حصد 7 ميداليات ملونة، منها 5 ذهبيات وفضيتان، لترتفع حصيلة الإمارات في جولة لندن حتى الآن إلى 10 ميداليات ملونة. توج بالذهب كل من: سالم القبيسي، وأحمد سعيد الشامسي من نادي العين، وعبدالله انديز والعنود الهاملي من نادي الجزيرة، وعبدالله العقيدي من نادي الوحدة، فيما نال الفضيتين كل من: هارون خوري من أكاديمية أدما، وأحمد الراشدي من نادي الجزيرة.

وأكد طارق البحري، مدير عام رابطة أبوظبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو، أن جولة لندن لهذا العام تعد الأكبر من حيث عدد المشاركين في الجولات السابقة كافة بالعاصمة البريطانية منذ انطلاق البطولة، مشيداً بالمستوى الفني المتطور الذي ظهرت به النزالات، وبتفاعل الجماهير الكبير، والتنظيم الاحترافي الذي شمل تغطية تلفزيونية شاملة عبر 12 كاميرا داخل الصالة، إلى جانب الحضور الإعلامي المحلي والدولي الواسع.

ومنذ انطلاقها في عام 2015، تحولت بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو إلى واحدة من أبرز البطولات الاحترافية على مستوى العالم، وتُنظمها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو «AJP»، بهدف نشر اللعبة عالمياً وتوفير بيئة احترافية لاكتشاف وتطوير المواهب. وتضم البطولة عدة جولات تقام سنوياً في مدن عالمية كبرى مثل طوكيو، ولندن، وريو دي جانيرو، وميامي، وروما، وسيدني، وبكين واسطنبول، وتُختتم كل موسم في أبوظبي.

وتُسهم نتائج البطولة في التصنيف السنوي المعتمد من رابطة «AJP»، وتُعد محطة مهمة لصقل المهارات واكتساب الخبرة الدولية، إلى جانب الجوائز المالية القيمة، والمستوى التنظيمي الرفيع الذي يواكب أعلى المعايير العالمية.